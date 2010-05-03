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Dünya

Aşırı dinci militanlardan korsanlığı bitirme sözü

Somali'de Harardere Limanı'nda bulunan korsanların ana üssünü ele geçiren aşırı dinci militanlar, korsanlığı bitirme sözü verdi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24 - Somali'de başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Harardere Limanı'nda bulunan korsanların ana üssünü ele geçiren aşırı dinci militanlar, bölgedeki korsanlığı bitirme sözü verdi.


Hizb-ül İslam grubu mensubu militanlar, korsanların ellerindeki rehineleri ve gemileri, yerlerini tespit eder etmez bırakacaklarını açıkladı.


Grubun lideri Şeyn Muhammed Abdi Aros, adamlarının rehineleri henüz bulamadığını söyledi. Korsanların elinde 300 kadar rehine bulunuyor.  


Militanlar korsanların ana üssünü Pazar günü ele geçirmiş, korsanlar lüks araçlarla bölgeden kaçmıştı.


Yaklaşık 20 yıldır istikrarlı bir hükümetin olmadığı Somali'de korsanlık ciddi bir tehdit olarak görülüyor.

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