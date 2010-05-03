Aşırı dinci militanlardan korsanlığı bitirme sözü

T24 - Somali'de başkent Mogadişu'nun kuzeyindeki Harardere Limanı'nda bulunan korsanların ana üssünü ele geçiren aşırı dinci militanlar, bölgedeki korsanlığı bitirme sözü verdi.





Hizb-ül İslam grubu mensubu militanlar, korsanların ellerindeki rehineleri ve gemileri, yerlerini tespit eder etmez bırakacaklarını açıkladı.





Grubun lideri Şeyn Muhammed Abdi Aros, adamlarının rehineleri henüz bulamadığını söyledi. Korsanların elinde 300 kadar rehine bulunuyor.





Militanlar korsanların ana üssünü Pazar günü ele geçirmiş, korsanlar lüks araçlarla bölgeden kaçmıştı.





Yaklaşık 20 yıldır istikrarlı bir hükümetin olmadığı Somali'de korsanlık ciddi bir tehdit olarak görülüyor.