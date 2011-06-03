-AŞİRET LİDERİ AHMAR'IN EVİ BOMBALANDI SANA (A.A) - 03.06.2011 - Yemen'de güvenlik güçlerinin aşiret lideri Hamid El Ahmar'ın evini bombaladığı bildirildi. Bölgedeki kaynaklar, başkent Sana'nın güneyine sıçrayan çatışmalarda güvenlik güçleriyle aşiret üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Ahmar'ın evinin bombalandığını söyledi. Bu arada görgü tanıkları ülkenin güneyindeki Taiz kentinde patlamalar olduğunu belirtiyor. -BİNLERCE AŞİRET ÜYESİ SANA'YA GELİYOR- Aşiret kaynakları, silahlı aşiret üyelerinin aşiret lideri Şeyh Sadık El Ahmar'a destek için Sana'ya geldiğini belirtti. Sana'nın yaklaşık 15 kilometre kuzeyinde aşiret üyeleri ve güvenlik güçleri arasında bir kontrol noktasında çatışma çıktığı da bildirildi. Çatışmalarda ölen olup olmadığı henüz bilinmiyor. Başkent, 3 gündür Yemen Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'in koltuğunu bırakması için gösteriler yapanlara destek veren Ahmar yandaşları ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Çatışmalarda 40 kişinin öldüğü belirtiliyor. -ÖLENLER İÇİN TOPLU CENAZE TÖRENİ- Sana'da, dün geceki sokak çatışmalarında ve hükümet güçlerinin ateşi sonucu ölenlerden 20'si için cenaze töreni düzenlendi. Hayatını kaybedenler için uluslararası Sana Havaalanı'na giden 60. Cadde üzerinde düzenlenen törene, 10 binden fazla kişi katıldı. Cenaze töreni öncesinde kılınan cuma namazında protestocular, Devlet Başkanı Salih karşıtı sloganlar attı, pankartlar açtı. Uzun ve siyasi içerikli cuma hutbesi sık sık sloganlarla kesilirken, hükümet güçlerinin kentin bazı mahallelerine top ve roketlerle saldırısı devam etti. Protestocular, çoğunluğu genç yaştaki kurbanların bayraklara sarılmış tabutlarını omuzları üzerinde bir süre taşıdı, daha sonra defnedilmek üzere mezarlığa götürdü. Bu arada, hükümet güçlerinin çatıştığı Ahmar Aşireti'nin ikinci büyük oğlu Hamid el Ahmar'ın evine ve bulunduğu mahalleye Salih'e bağlı birliklerin, top ve havan topu saldırısına başladığı bildirildi.