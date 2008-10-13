Aşiret düğünü krize geçit vermedi

Mersin Sultaşa Oteli'nde, türkücü İzzet Yıdızhan'ın da sahne aldığı düğünde İzol Aşireti'nden İşadamı Hamit İzol'un kızı 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni Demet İzol ile Bucak Aşireti'nden Osman Bucak'ın oğlu 25 yaşındaki Erkan Bucak dünya evine girdi.



Gece geç saatlere kadar süren düğüne katılanlar gelin ve damat ile sanatçı İzzet Yıldızhan'ın üzerine dolar yağdırdı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğünde saçılan dolarlar salondaki 5 görevli tarafından toplanırken, iki kişi de bu paraları saymakla uğraştı. Toplanan paralar 10 çantaya konulurken, davetliler Yıldızhan'ın şarkılarıyla eğlendi.



Gelinin babası Hamit İzol'un otelinde yapılan düğüne Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşça, CHP Mersin Milletvekilleri Ali Oksal, İsa Gök, AKP Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Macit Özcan, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Değer, Akdeniz İlçe Belediye Başkanı Kenan Yücesoy, Yenişehir İlçe Belediye Başkanı İbrahim Genç, İzol ve Bucak aşiretlerinin üyeleri ile seçkin davetliler katıldı.



CHP ve AKP’li vekiller düğündeydi



Otelin havuz başında yapılan düğüne gelişlerinde gelin ve damat konfeti yağmuruna tutulurken, havai fişek gösterisi yapıldı. Genç çiftin yerine oturmasıyla nikah törenine geçildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan'ın kıydığı nikahın şahitliklerini Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşça, CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Değer, AKP Şanlıurfa Milletvekili Sabahattin Cevheri, Sabah Gazetesi Adana Temsilcisi Ersin Ramoğlu yaptı. Çiftin nikahının kıyılmasının ardından Vali Yavaşça, evlilik cüzdanını gelin Demet İzol'a verdi.



Nikah töreninin ardından Şanlıurfalı müzisyenler sahne aldı. Gelin ve damat ilk dans için piste çıktığında İzol ve Bucak aşireti mensupları genç çiftin üzerine dolar yağdırmaya başladı. Saçılan dolarlar, görevli 5 kişi tarafından toplanarak sahne yanındaki çantalara konuldu. Çantaya doldurulan dolarları iki kişi sürekli düzenleyerek saydı.



Yıldızhan söyledi, dünürler oynadı



Düğünün ilerleyen saatlerinde İzzet Yıldızhan sahneye çıktı. Kirli sakalı ve bıyığı ile dikkat çeken Yıldızhan söylediği türkülerle düğüne renk kattı. Yıldızhan türkülerini söylediği sırada İzol ve Bucak aşireti mensupları adeta birbiri ile yarışarak sanatçının üzerine dolarları yağdırdı. Çevreye saçılan dolarları görevliler zaman zaman toplamakta zorlandı.



Bu arada türkücü Yıldızhan, gelinin babası Hamit İzol, damadın babası Osman Bucak'ı sahneye alarak söylediği türküler eşliğinde halay çekti. Yıldızhan ile birlikte dünürler halay çekerke, aşiret mensupları da eşlik etti. Düğünde sık aralıklarla havai fişek şov tekrarlanırken, İzol ve Bucak aşiretleri mensuplarının dolar yağmuru hemen hemen her oyunda sürdü. Geline çok sayıda bilezik ve Cumhuriyet altını takan davetliler Yıldızhan'ın şarkılarıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

