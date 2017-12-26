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Asılsız tecavüz iddiasında bulunan 6 öğrenci tespit edildi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Bozok Üniversitesi'nde öğrenim gören bir kız öğrenciye, 5 kişinin cinsel istismarda bulunup, yaraladığı yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişilerin kimliği tespit edildi

26 Aralık 2017 20:17

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören bir kız öğrenciye, 5 kişinin cinsel istismarda bulunup, yaraladığı yönünde sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan kişilerin kimliği tespit edildi. Aynı okulda öğrenim gördükleri belirlenen 6 üniversiteli hakkında işlem yapıldı, soruşturma başlatıldı.
Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören bir kız öğrencinin 5 kişinin cinsel saldırısına uğradığı ve kesici aletle yaralandığı yönündeki iddialar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Polis, sosyal medyada paylaşılan tecavüz ve yaralama iddialarının gerçek dışı olduğunu belirledi. Polis bu kez, sosyal medyada konuyla ilgili asılsız iddialarda bulunanları yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin, Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören 6 öğrenci olduğu belirlendi. Şüpheliler N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. hakkında, \'suç uydurmak\'tan işlem yapıldı, soruşturma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, Yozgat Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şöyle denildi:
\"Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan araştırmalar neticesinde, iddia edilen olayın gerçeği yansıtmadığı anlaşılarak, konu hakkında nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilmiştir. Alınan talimatla konu araştırılarak, paylaşımı yapan şüpheliler hakkında \'suç uydurma\' suçundan işlem yapıldı. Asılsız iddiaları ortaya atan olayın şüphelilerinin, Bozok Üniversitesi\'nde öğrenim gören N.A., İ.Ö., G.G., F.D., T.T., H.L. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş olup, haklarında tahkikata başlandı.\"

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