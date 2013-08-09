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Dünya

Asılsız ihbarcıların gözdesi Eyfel Kulesi'nde bomba alarmı

Eyfel Kulesi’yle ilgili yapılan bomba ihbarı polisi harekete geçirdi. Asılsız ihbarlar nedeniyle, yılda ortalama iki kez boşaltılan kule, yapılan aramanın ardından tekrar açıldı

09 Ağustos 2013 23:46

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, öğle saatlerinde yapılan bomba ihbarı üzerine kapatıldı. İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan polis yetkilileri, ihbarın asılsız çıkmasının ardından kulenin ziyaretçilere yeniden açıldığını açıkladı.

 

Yine asılsız çıktı

 
Edinilen bilgiye göre, yerel saatle 14.00’te bilinmeyen bir telefon numarasından yapılan ihbar, Paris polisini alarma geçirdi. İhbarın ardından Eyfel Kulesi’nde bulunan yüzlerce turisti tahliye eden polis ekipleri, kulede bomba araması yaptı. İhbarın asılsız çıkması üzerine kule yeniden açıldı.
 

Yılda ortalama iki kez boşaltılıyor

 
1889 yılında kurulan 324 metre uzunluğundaki Eyfel Kulesi, yılda 7 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor. Bu sayı, turist sayısının zirve yaptığı yaz aylarında günlük 30 bine kadar çıkabiliyor.
 
Eyfel Kulesi, sık sık asılsız bomba ihbarlarının hedefi oluyor. Kule, yılda ortalama iki kez, yapılan bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor.
 
 

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