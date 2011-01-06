-ASILSIZ BOMBA İHBARINA TUTUKLAMA İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçağında, üzerinde bomba olduğunu söyledikten sonra etkisiz hale getirilen Cuma Yaşar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy Adliyesinde, olaya ilişkin soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından ifadesine başvurulan Yaşar, üzerinde çıkan özürlü kartı da dikkate alınarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Hastaneden tekrar adliyeye getirilen Cuma Yaşar, Bakırköy Nöbetçi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Yaşar, mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: ''Ben 2.5 yıl önce Norveç'in Oslo kentine turist olarak gittim ve orada yaşadım. Bu süre zarfında psikolojik sorunlarım dolayısıyla tedavi gördüm. İlaçlarımı kullanmadığım zaman kendimi kaybediyorum, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Bir defasında kendimi bıçaklamışım, 10 gün tedavi gördüm. Ayrıca bacağımdaki ağrılar nedeniyle doktor bacağıma bir cihaz bağladı. Cihazın kablosu boynumdaki kumandaya bağlı. Bu cihaz sayesinde ağrılarım geçiyordu. Ailemi özlediğim için THY'ye ait uçakla önce İstanbul'a, oradan da ailemin yaşadığı Batman'a gidecektim. Uçağa son anda yetiştim. Bu nedenle ilaçlarımı alamadım. Uçakta ne olduğunu hatırlamıyorum. Kendimi kaybetmişim. Gözümü açtığımda karakoldaydım.'' Hakimin, ''(Üzerimde bomba var, uçağı Oslo'ya geri götürün) dediğin iddia ediliyor'' demesi üzerine Yaşar, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Cuma Yaşar'ın avukatı da müvekkilinin psikolojik sorunları olduğunu ve ilaçlarını almadığında kendisini kaybettiğini savunarak, serbest bırakılıp, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi altına alınmasını istedi. Mahkeme, Cuma Yaşar'ın kaçma ihtimali bulunduğunu dikkate alarak, ''Hava taşıtlarını kaçırmaya ve alıkoymaya teşebbüs'' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Kararın ardından, Cuma Yaşar, Metris Cezaevine gönderildi.