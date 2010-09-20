-ASILSIZ BOMBA İHBARI UÇUŞU 5 SAAT GECİKTİRDİ İSTANBUL (A.A) - 20.09.2010 - Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan saat 07.00'de Antalya'ya hareket etmesi gereken bir yolcu uçağına yapılan asılsız bomba ihbarı, uçuşu 5 saat geciktirdi. Alınan bilgiye göre, AnadoluJet'e ait 162 yolcusu bulunan TK7230 sefer sayılı ''Antalya'' uçağına kalkışından kısa bir süre önce bomba ihbarında bulunuldu. Havalimanı yetkililerince polise haber verilmesinin ardından, olay yerine gelen bomba imha ekibi uzmanları uçakta arama yaptı. Yaklaşık 4.5 saat süren aramanın ardından, ekipler uçakta herhangi bir şey bulamadı. Uçak, saat 12.00'de havalanarak Antalya'ya hareket etti.