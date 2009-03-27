Aşılar hakkında doğru bilinen yanlışlar

Çocuğunuzu korumak için bebeklik döneminde yaptırdığınız aşılar hakkında bugüne kadar doğru bilinen yanlışları öğrenmek ister misiniz?



Mayo Clinic'te yer alan habere göre, bebekken yapılan aşılar çocukları ciddi hastalıklardan koruyor. Bu aşıların faydalarını ve risklerini bilmek en doğal hakkınız. İşte size, aşılar hakkındaki en yaygın efsaneler ve efsanelerin ardındaki gerçekler:



1. Aşılar gerekli değildir: Çocukluk çağındaki aşılar çocukları difteri, kızamık, menenjit, çocuk felci, tetanoz ve boğmaca gibi birçok ciddi ve ölümcül hastalıktan korur. Eğer bu hastalıklar yaygın değilse ya daha isimlerini hiç duymadıysanız bu aşıların sayesindedir. Bağışıklık oranı düşerse, aşıyla sayesinde görülmeyen hastalıklar tekrar çocukları tehdit etmeye başlar.



2. Aşıların yan etkileri tehlikelidir: Gerçek ise aşıların yan etkileri olabilir. Genellikle bu yan etkiler önemsizdir. Aşılar, hafif ateş, kırgınlık ile enjeksiyon yerinde kızarıklık ve şişlik gibi yan etki yapabilir. Bazı aşılar geçici baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik ve iştahsızlığa yol açabilir. Nadiren, çocuklarda alerjik reaksiyon ve havale geçirme gibi nörolojik yan etkiler görülebilir. Nadir görülen bu yan etkiler endişeye neden olsa bile, aşılar ölümcül hastalıklara yakalanmaktan daha güvenlidir. Alerjik reaksiyonu olduğu bilenen çocuklara aşılar yapılmaz. Çocuğunuzda belirli bir aşıya karşı hayatı tehdit edici bir reaksiyon geliştiyse aşının diğer dozları yapılmaz.



3. Aşılar otizme yol açar: Araştırmacılar otizm ile çocukluk çağı aşıları arasında net bir bağlantı bulamadılar. Otizm belirtileri kızamık, kızamıkçık ve kabakulak gibi belirli aşıları olduğu dönemlerde görülmesine rağmen bu bir delil değildir.



4. Aşılar çok erken yapılıyor: Evet, çünkü aşılar çocukları ölümcül birçok hastalıktan korumak için yapılıyor. Doğumla birlikte başlayan erken aşılama zorunlu, çünkü bu hastalıklar çocuklar çok küçükken oluşuyor ve komplikasyon riski çok yüksektir. Çocuğunuz büyüyene kadar aşılarını ertelerseniz çok geç kalabilirsiniz.



5. Güvenlik endişeniz varsa belirli aşıları atlayabilirsiniz: Genel olarak, aşıları atlamak iyi bir fikir değildir. Bu şekilde çocuğunuzu ciddi hastalıklar karşısında savunmasız bırakırsınız. Tıbbi nedenlerden dolayı belirli aşıların dozlarını olamayan ya da aşılara cevap vermediği görülen bazı çocuklar için tek koruma çevresindeki insanların bağışıklığıdır. Belirli aşılar hakkında şüpheleriniz varsa, çocuğunuz doktoruyla bunları tartışın. Çocuğunuz aşılama tablosunun gerisinde kalırsa, açığı kapatmak için aşılar bulunuyor.

