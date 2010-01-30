Aşılar elde kaldı

T24 - Dünya Sağlık Örgütü, gelecek yıl kullanılacak mevsimsel grip aşılarının içeriğinde domuz gribi virüsü de olacağını açıkladı. Bakanlık, elde kalan 4 milyon doz aşının bir kısmını başka ülkelere hibe etmeyi planlıyor.





Gelecek yıl kullanılacak “mevsimsel grip aşılarının içeriğinde H1N1 virüsü de olacak.



Kararın gerekçesi, H1N1 virüsünün bu yıl dünyada “mevsimsel grip” olarak adlandırılan gribin yerine geçmesi.



Gelecek yıl domuz gribi aşısı ve mevsimsel grip aşısı iki farklı aşı olmayacak ve her ikisi de tek bir pandemi aşısı olarak uygulanacak.



Böylece gelecek yıl mevsimsel grip aşısı yaptıran vatandaşlar, içeriğinde domuz gribi aşısının da bulunduğu aşıyı yaptırmış olacak.



Daha önce verdiği 43 milyon doz aşı siparişini düşüren Türkiye, şu ana kadar 8 milyon 400 bin doz aşı satın aldı. Bu aşıların yaklaşık 4 milyon dozu vatandaşlara uygulandı.



Bakanlığın elinde şu anda 4 milyon doz aşı bulunuyor. Daha önce elde kalan aşıların hastalığın ikinci bir atak yapması ihtimaline karşı stokta tutulacağı belirtilmişti.





Hibe edilecek



Edinilen bilgilere göre; bakanlık KKTC’ye bir miktar aşı hibe etti.



Ayrıca Filistin, Afganistan, Makedonya ve Kosova ile Türki Cumhuriyetlere aşı gönderilmesi de gündemde bulunuyor.



Yani gelecek son baharda çıkacak yeni mevsimsel grip aşısından önce elde kalan aşılar bu şekilde eritilebilir.



Öte yandan, domuz gribi nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 640’a yükseldi.







