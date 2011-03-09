T24 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, odatv muhabiri İklim Bayraktar’ın, Deniz Baykal hakkındaki taciz iddiasıyla ilgili olarak “Bana AK Partili bir yöneticiyle ilgili özel ilişkiyi banda alabileceğini söyledi. Hatta adres bile verdi. Bu kişinin ismini İklim Hanım açıklasın” dedi.



“Açıklandığında asıl şok karşı tarafta yaşanacak” diyen Kılıçdaroğlu, dün Mardin’de gazetecilerle sohbetinde şunları söyledi:



“Odatv muhabiri geldi. Görüşmek istiyordu, randevu aldılar ben de görüştüm. Basındaki iddialarını anlattı. Ancak bir de Ak Parti üst düzey yöneticisine ait özel ilişkiden söz etti. Hatta bu konuda adres bile verdi. Kasete alınması teklifi bu Ak Parti yöneticisiyle ilgiliydi. İklim Hanım görüşmemizi madem banda almış, o zaman AK Partili bu yöneticinin ismini İklim Hanım kamuoyuna açıklasın. Ben o ismi açıklamak istemem. Banda aldıysa açıklasın. Neden bunu anlatmasını istiyorum? Olayları AKP medyası getirip sanki CHP içinde birileri komplo yapıyormuş gibi haber yapıyor. Bir kısmı verilmiyor, bir kısmı veriliyor. Açıklandığında asıl şok karşı tarafta yaşanacak. Bunu açıklarsa merak diyorum AKP medyası ne yazacak. Açıklamazsa ben açıklamayacağım. Benim elimde ses kaydı yok. Ses kaydı bende olsa ben açıklarım. İddia sahibi ben değilim karşı taraf.”



Kılıçdaroğlu, kurmaylarına “Ciddiye alınacak bir görüşme olmadığı için Sayın Baykal’a içerikle ilgili haber verme ihtiyacı bile duymadım” dedi. CHP’lilere göre İklim Bayraktar’ın anlattıklarından rahatsız olan Kılıçdaroğlu, “Bu görüşmenin daha fazla sürmesi mümkün değil” diyerek, görüşmeyi sonlandırdı.







