T24 LogoT24 Logo
Dünya

Asil Nadir'in ön görüşmesi sona erdi

İlk kez hakim karşısına çıkan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir sahibi olduğu Polly Peck şirketinin hissedarlarına ait yaklaşık 52 milyon doları zimmetine geç

03 Eylül 2010 03:00

T24- İngiltere'ye döndükten sonra ilk kez hakim karşısına çıkan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir sahibi olduğu Polly Peck şirketinin hissedarlarına ait yaklaşık 52 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandı ve tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.


17 yıl kaçak yaşayan işadamı, 17 Ekim'de bir başka ön duruşmaya katılacak.


Nadir, 1993 yılında İngiltere'yi gizlice terkederek Kuzey Kıbrıs'a kaçmış, 17 yıl sonra önceki günlerde, 'adil yargılanması için koşulların olgunlaştığını' söyleyerek geri dönmüştü.


Kıbrıslı iş adamının dönüşünü birinci haber olarak saatlerce canlı yayında izleyen İngiliz medyası, Nadir'in hakim karşısına çıkışını da dakika dakika aktarıyor.


Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı, iddia makamının, 3 Aralık 2010 tarihine kadar Nadir hakkında yeni bir iddianame hazırlamasına karar verdi.


66 suçtan yargılanacak Nadir'in davasının, bu suçlamaların karmaşıklığı nedeniyle 2011 yılı sonundan önce başlaması beklenmiyor.


Davaya bakacak hakim de, 17 Aralık'ta atanacak.

BBC'nin haberine göre, Nadir'in kefaletle serbest bırakılma koşulları şöyle:

3 Eylül'de (bugün) hakim karşısına çıkmak

Yaklaşık 385 bin dolar ceza ödemek

Pasaport ve seyahat belgelerini teslim etmek

Gece yarısından sabah 6'ya dek sokağa çıkma yasağı

Havaalanlarının ya da Eurostar tren istasyonun yakınına gitmemek

Tutuksuz yargılandığı sürece bileğine elektronik kelepçe takmak ve

Haftanın belirli bir günü polise bildirimde bulunmak


Nadir bu koşulları yerine getirdiği sürece, 26 yaşındaki eşi Nur ile birlikte, Londra'nın lüks semtlerinden Mayfair'de aylık kirası yaklaşık 30 bin dolar olan evinde yaşayacak.

Nadir'in avukatlarının yargılanma süreci ile ilgili açtıkları karşı dava da 2011 yılı Mart ayında başlayacak.

69 Yaşındaki Nadir İngiltere'ye geldikten sonra, BBC'ye verdiği mülakatta, "çok büyük bir adaletsizlikle karşılaşması ve görevin aşırı düzeyde kötüye kullanılması nedeniyle" İngiltere'den kaçtığını anlattı.

Nadir, 1990-93 yılları arasında kendisine büyük zorluklar yaşatıldığını, bunun sonucunda sağlığının kötüleştiğini ve yaşamını kurtarmak için ayrıldığını söyledi. Asil Nadir, İngiltere'ye dönmesi için herhangi bir anlaşma yapılmadığını da belirtti.

Ağır Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nde Nadir'in davasıyla ilgilenen yetkililerin çoğunun ya emekli olduğunu, ya da işi bıraktığını, bu yüzden de yeni bir avukat ve araştırmacı ekibinin dava belgelerini raflardan alıp üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24