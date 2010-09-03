Asil Nadir'in ön görüşmesi sona erdi

T24- İngiltere'ye döndükten sonra ilk kez hakim karşısına çıkan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir sahibi olduğu Polly Peck şirketinin hissedarlarına ait yaklaşık 52 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandı ve tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı.



17 yıl kaçak yaşayan işadamı, 17 Ekim'de bir başka ön duruşmaya katılacak.



Nadir, 1993 yılında İngiltere'yi gizlice terkederek Kuzey Kıbrıs'a kaçmış, 17 yıl sonra önceki günlerde, 'adil yargılanması için koşulların olgunlaştığını' söyleyerek geri dönmüştü.



Kıbrıslı iş adamının dönüşünü birinci haber olarak saatlerce canlı yayında izleyen İngiliz medyası, Nadir'in hakim karşısına çıkışını da dakika dakika aktarıyor.



Ağır Ceza Mahkemesi yargıcı, iddia makamının, 3 Aralık 2010 tarihine kadar Nadir hakkında yeni bir iddianame hazırlamasına karar verdi.



66 suçtan yargılanacak Nadir'in davasının, bu suçlamaların karmaşıklığı nedeniyle 2011 yılı sonundan önce başlaması beklenmiyor.



Davaya bakacak hakim de, 17 Aralık'ta atanacak.

BBC'nin haberine göre, Nadir'in kefaletle serbest bırakılma koşulları şöyle:



3 Eylül'de (bugün) hakim karşısına çıkmak



Yaklaşık 385 bin dolar ceza ödemek



Pasaport ve seyahat belgelerini teslim etmek



Gece yarısından sabah 6'ya dek sokağa çıkma yasağı



Havaalanlarının ya da Eurostar tren istasyonun yakınına gitmemek



Tutuksuz yargılandığı sürece bileğine elektronik kelepçe takmak ve



Haftanın belirli bir günü polise bildirimde bulunmak



Nadir bu koşulları yerine getirdiği sürece, 26 yaşındaki eşi Nur ile birlikte, Londra'nın lüks semtlerinden Mayfair'de aylık kirası yaklaşık 30 bin dolar olan evinde yaşayacak.

Nadir'in avukatlarının yargılanma süreci ile ilgili açtıkları karşı dava da 2011 yılı Mart ayında başlayacak.

69 Yaşındaki Nadir İngiltere'ye geldikten sonra, BBC'ye verdiği mülakatta, " çok büyük bir adaletsizlikle karşılaşması ve görevin aşırı düzeyde kötüye kullanılması nedeniyle" İngiltere'den kaçtığını anlattı.

Nadir, 1990-93 yılları arasında kendisine büyük zorluklar yaşatıldığını, bunun sonucunda sağlığının kötüleştiğini ve yaşamını kurtarmak için ayrıldığını söyledi. Asil Nadir, İngiltere'ye dönmesi için herhangi bir anlaşma yapılmadığını da belirtti.

Ağır Yolsuzluklarla Mücadele Dairesi'nde Nadir'in davasıyla ilgilenen yetkililerin çoğunun ya emekli olduğunu, ya da işi bıraktığını, bu yüzden de yeni bir avukat ve araştırmacı ekibinin dava belgelerini raflardan alıp üzerinde çalışmaya başladığı belirtiliyor.