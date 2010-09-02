Asil Nadir yarın mahkemeye çıkıyor

T24- Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir yarın Londra'da "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde ön duruşma için yargıç önüne çıkacak.



Nadir, 17 yıl önce, hakkındaki yolsuzluk suçlamasına ilişkin dava öncesinde KKTC'ye kaçmış ve geçen hafta İngiltere'ye dönmüştü.



Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ön duruşmada, davanın bundan sonraki seyri belirlenecek. Nadir'in KKTC'de bulunduğu dönemde dava askıda olduğu için, bu haftaki duruşmayla yeni bir hukuk sürecinin başlaması bekleniyor.



Polly Peck adlı şirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Asil Nadir'in İngiltere'de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuru geçen temmuz ayı sonunda İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Nadir, İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etti. 250 bin sterlin kefalet parası yatıran 69 yaşındaki

Nadir, haftada bir polise yerini bildirecek.



Elektronik, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren Polly Peck şirketi, 1980'li yıllarda Londra borsasında en hızlı büyüyen şirketlerden biri olmuştu.



Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere'nin en zenginleri listesinde 36. sırada yer almıştı. Ancak İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası'nın, Nadir'in şirketi Polly Peck'le bağlantılı bir şirketi dolandırıcılık şüphesiyle basması sonucu, şirketin hisseleri hızla değer kaybetmiş ve şirket 1991 yılında iflas etmişti.



Nadir, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına neden olmakla ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor.