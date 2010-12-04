-ASİL NADİR TUTUKLANDI LONDRA (A.A) - 04.12.2010 - İngiltere'nin başkenti Londra'da, Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 7 yıl önce hakkındaki yolsuzluk davasının ardından İngiltere'den KKTC'ye giden ve ağustos ayında Londra'ya dönen Nadir'in karakolda tutulduğu öğrenildi. Polly Peck adlı şirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan 69 yaşındaki işadamı Nadir, geçen eylül ayı başında Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davasında şartlı tahliye edilmişti. Eylül ayındaki duruşmada hakim, Nadir'in bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmetmiş ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti. Asil Nadir, İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etmiş ve 250 bin sterlin kefalet yatırmıştı. Nadir'in kefalet koşulları arasında, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor. İngiliz basını, Nadir'in sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığının tahmin edildiğini bildiriyor.