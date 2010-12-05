-ASİL NADİR SERBEST BIRAKILDI LONDRA (A.A) - 04.12.2010 - Tahliye koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, serbest bırakıldı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki Charing Cross karakolunda tutulan ve serbest bırakılmasının ardından karakoldan ayrılırken konuşan Nadir, tahliye koşullarını ihlal etmediğini belirterek, "bu duruma sebep olan kişiler aleyhinde Pazartesi günü yasal işlem başlatacağını" söyledi. Nadir ayrıca, polisin tutuklamayla ilgili kendisinden özür dilediğini söyledi. 17 yıl önce Polly Peck adlı şirketin sahibiyken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, İngiltere'den KKTC'ye kaçan Nadir, geçen ağustos ayı sonunda Londra'ya gelmişti. Nadir ilk olarak, eylül ayı başında hakim karşısına çıkmış ve "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılmıştı. Bu duruşmada hakim, Nadir'in bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmetmiş ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti. 69 yaşındaki Asil Nadir, İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etmiş ve 250 bin sterlin kefalet yatırmıştı. Nadir'in kefalet koşulları arasında, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor. İngiliz basını, Nadir'in gece sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandığını bildirdi.