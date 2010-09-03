Asil Nadir mahkeme önünde

T24- Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir, ön duruşma için İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi.



Ön duruşmanın kısa sürmesi beklenirken, Kıbrıslı Türk iş adamı Asil Nadir'in davasını İngiliz basını yakından takip ediyor. İngiliz Sky ve BBC televizyonları helikopterlerle yaptıkları canlı yayınlarla Nadir'i dakika dakika takip ediyor. 17 yıl önce yolsuzlukla suçlandığı dava öncesinde KKTC'ye kaçan ve geçen hafta İngiltere'ye dönen 69 yaşındaki Nadir ile ilgili ön duruşmada, davanın bundan sonraki seyri belirlenecek. Nadir'in KKTC'de bulunması dolayısıyla dava askıda olduğu için, bugünkü duruşmayla yeni bir hukuk sürecinin başlaması bekleniyor.



34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Polly Peck adlı şirketin eski sahibi Asil Nadir'in İngiltere'de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuru geçen Temmuz ayı sonunda "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Nadir, İngiltere'ye geçen hafta girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etmiş ve 250 bin sterlin kefalet parası yatırmıştı. 1941 yılında Lefke, Kıbrıs'ta doğan Nadir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak, Kıbrıs'a döndü. 1960'larda İngiltere'nin başkenti Londra'da tekstil ile uğraşan babasıyla birlikte çalışmaya başlayan Nadir, 1970'li yılların sonunda küçük bir İngiliz tekstil şirketi olan "Polly Peck"i satın aldı. Tekstilin yanı sıra elektronik, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Polly Peck şirketi, 1980'li yıllarda Londra borsasında en hızlı büyüyen ve önde gelen şirketlerden biri oldu.



Asil Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere'nin en zenginleri listesinde 36. sırada yer aldı. Ancak İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası'nın, Nadir'in şirketi Polly Peck'le bağlantılı bir şirketi dolandırıcılık şüphesiyle basması sonucu, şirketin hisseleri hızla değer kaybetti ve şirket 1990 yılında iflas etti. 1993 yılında yolsuzlukla suçlandığı dava öncesinde KKTC'ye kaçan ve geçen hafta İngiltere'ye dönen Nadir, zimmetine para geçirerek, şirketin iflasına neden olmakla ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor.



Londra'ya gelişinin ardından şehrin lüks semtlerinden Mayfair'de bir eve yerleşen Nadir'e, İngiliz basını büyük ilgi gösteriyor. Basında yer alan haberlerde, Nadir'in geçmişte İngiltere'de şu anki koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Muhafazakar Parti'ye bağışta bulunduğuna dikkat çekiliyor.