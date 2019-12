-ASİL NADİR LONDRA'DA YARGIÇ KARŞISINA ÇIKTI LONDRA (A.A) - 15.10.2010 - Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir, İngiltere'de ön duruşma için bugün bir kez daha mahkeme önüne çıktı. Yargıç Lord Holyrode'un yönetimindeki mahkemeye Asil Nadir, eşi Nur Nadir'le birlikte katıldı. Ağustos'ta KKTC'den İngiltere'ye gelen ve eylül başında ilk ön duruşmaya giren Nadir'in kefaletle serbest bırakılma koşulları açıklanmış ve Nadir, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde bugünkü ikinci ön duruşma, Asil Nadir'in avukatı William Clegg'in, müvekkilinin davayı mahkeme salonundaki camekanın arkasından değil, avukatlarının yanından dinlemesi talebiyle başladı. Yargıç Holyrode, Nadir'in camekanın arkasından iyi duyamadığı gerekçesiyle yapılan talebi kabul etti ve Nadir avukatlarının yanına oturdu. -ESKİ BELGELER ZEHİRLEDİ- Tarafların savunmalarıyla ilgili belge ve kanıt hazırlıklarının da anlatıldığı, yaklaşık 1 saat süren ön duruşmada, karşı tarafın avukatı Philip Shears, Nadir'in suçlanmasıyla ilgili 283 tanıktan 201'ine ulaştıklarını ancak bunlardan 18'inin hayatını kaybettiğinin ortaya çıktığını ifade etti. Konuya ve Nadir'le ilgili suçlamalara ilişkin belgelerin 1,400 kutudan oluştuğunu ve bunlardan bir kısmının açılmaya başladığını söyleyen avukat Shears, belgelerin eskiliğinden dolayı kutuyu açan yetkililerden birinin zehirlendiği ve hastaneye kaldırıldığını da anlattı. Shears, olayın ardından, çalışanların ağızlarına maske takarak belgeleri kutularından çıkardıklarını belirtti. Ön duruşmada bundan sonraki takvim de ele alındı. Buna göre, bir diğer ön duruşmanın 12 Kasımda yapılması bekleniyor. Kasım ayı başında kesin tarihi belli olacak ve yine hazırlık niteliği taşıyacak ön duruşmaya Nadir'in katılması zorunlu olmayacak. Ancak 20-21 Aralık tarihlerinde yapılacak ve tarafların savunmalarıyla ilgili tüm belgelerin toplanması gerektiği ön duruşmada Nadir'in bulunması gerekiyor. Nadir'in yargılanmasının adil olmadığının savunulacağı duruşmanın, 14 Mart 2011'de görüşülmeye başlanması bekleniyor. 4 hafta sürecek bu duruşma sonunda yargıç, Nadir'in savunmasını haklı bulursa, dava düşecek. Nadir'in haksız bulunması halinde ise asıl yargı sürecine, gelecek yıl ekim ayında başlanması bekleniyor. -KEFALET KOŞULLARI DEĞİŞMEDİ- Bu arada, ön duruşmanın sonunda Yargıç Holyrode, Nadir'e kefaletle serbest bırakılma koşullarını hatırlattı. Nadir de kefalet koşullarını yerine getirdiğini ifade etti. Eylül ayındaki duruşmada hakim, Nadir'in bileğine elektronik kelepçe takılmasına hükmetmiş ve gece yarısından sonra sokağa çıkma yasağı getirmişti. Asil Nadir ayrıca, İngiltere'ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim etmiş ve 250 bin sterlin kefalet yatırmıştı. Nadir'in kefalet koşulları arasında, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor. İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinden ayrılırken, gazetecilerin "Yargılanmanızın adil olmadığını savunduğunuz süreci sizce kazanacak mısınız?" sorusuna, "Göreceğiz" yanıtını verdi. Öte yandan Mahkemenin dışında, elinde "Asil Nadir masumdur" yazılı bir kağıt tutarak bekleyen, Ron Angliss adlı İngiliz vatandaşı dikkati çekti. Angliss yetkilisi olduğu bir yardım kuruluşuna 1990'lı yıllarda Nadir'in bağışta bulunduğunu söyleyerek, medyanın Nadir'le ilgili haberleri yanlış yansıttığını savundu. Polly Peck adlı şirketin sahibiyken yolsuzluk yapmakla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında İngiltere'den KKTC'ye kaçan Nadir, geçen ağustos ayı sonunda Londra'ya gelmişti. 69 yaşındaki işadamı, 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmakla ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor. Londra'ya gelişinin ardından şehrin lüks semtlerinden Mayfair'de bir eve yerleşen Nadir'e, İngiliz basını büyük ilgi gösteriyor. Basında yer alan haberlerde, Nadir'in geçmişte İngiltere'de şu anki koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Muhafazakar Parti'ye bağışta bulunduğuna dikkat çekiliyor. Ayrıca, Nadir'e suçlamada bulunan Ağır Dolandırıcılık Dairesindeki birçok yetkilinin ya emekli olduğu ya da öldüğü belirtiliyor.