Asil Nadir kendisini savundu

İş adamı Asil Nadir, KKTC Maliye Bakanlığı'nın Kıbrıs Medya Grubu ile bağlı şirketlerine vergi ihbarnamesi göndermesi ve ödeme taahhüdü istemesiyle ilgili olarak, "grubun bu kadar üstüne gelinmesinin düşündürücü ve üzücü olduğunu" söyledi.



Nadir, yaptığı açıklamada, grup ve bağlı şirketlerine dün 11 milyon TL'lik vergi ihbarnamesi gönderilmesi ve vergi borcuna karşılık 24 saat içinde ödeme taahhüdü istenmesiyle ilgili olarak şunları söyledi:



"Bu kadar kritik bir dönemde, görüşmelerin olduğu bir dönemde, seçime girerken, doğru olmayan tutumlarla, faşist düşünce ve davranışlarla, bu kadar muntazam çalışan bir medya grubunun üstüne bu kadar gelmeleri hem düşündürücüdür, hem üzücüdür."



Asil Nadir, KKTC Maliye Bakanı Ahmet Uzun'un kendisine ve şirketlerine yönelik açıklamasının "gerçeklerle bağdaşmayan iddialar" olduğunu, 2002 yılından beri bütün vergi beyannamelerini verdiklerini, bu vergilerin ödendiğini söyledi. Devlet kurumlarına "hiçbir vereceği olmadığını" ifade eden Nadir, Maliye Bakanlığı'na bağlı dairelerden "borçları olup olmadığına" dair yazı talep ettiklerini, mart ayı başında "Borcunuz yoktur" yazısı aldıklarını kaydetti ve şöyle konuştu:



"Hadise, bu şirketler grubunun vergi borcu var mı, yok mu konusu değil. Hadise, Kıbrıs'ta bütün halkın desteğini, yolunu kaybetmiş, ülkede dünyadaki krizin ötesinde ekonomik çöküntü yaratmış bir grup insanın, halkın tamamen bilgi alma, seçme seçilme konusunda özgür davranma konusundaki düşüncelerini, bu becerilerini ellerinden almasıdır. Yani haber alamayacaklar, esaslara vakıf olamayacaklar, tabii ki halk görüyor..."



Kıbrıs gazetesinde yayımlanan son ankette hükümetin "ne kadar halktan ayrı düştüğünün" görüldüğünü ifade eden Nadir, "halkın artık bunların iktidarda olup hayatından bir beş sene çalmalarını istemediğini" öne sürdü.



"Kıbrıs görüşmelerin olduğu kritik bir dönemde, seçime girerken, doğru olmayan tutumlarla, faşist düşünce ve davranışlarla bir medya grubunun üstüne bu şekilde gelinmesinin düşündürücü ve üzücü olduğunu" kaydeden Asil Nadir, "Ama bir şeye güveniyoruz: Kıbrıs Türk halkı bu tür şeylere kredi vermeyecek. Bu ülkeyi çok ciddi sıkıntılara sokmuş olan bu dostlarımız, bir ay sonra da iktidardan ayrılacaklar inancındayım" ifadesini kullandı.



'Vergi borcu seçimlerle ilgili'



Asil Nadir, ihbarnamesi yapılan vergi borcu ile Kıbrıs Medya Grubunun hükümete muhalif yayınlarıyla bağlantı kurup kurmadığına ilişkin bir soru üzerine, "zaten borçları olmadığını" belirterek, 2002'den beri olduğu söylenen vergi borcunun "seçimlerden 30-35 gün önce akıllara geldiğini" söyledi ve şöyle devam etti:



"Tabii ki üstümüze gelmezlerdi. Ama bizim bir borcumuz yok, bunların tamamen kendi kafalarına göre bizi baskı altına altına almak, dolayısıyla önümüzdeki seçimlerde daha iyi bir performans elde etmek istiyorlar. Ama bir şeyi unutuyorlar: Çok üzüldüler; ne düşünüyorlar diye her konuda bir halk araştırması yapıldı, inanılmaz kötü neticeler aldılar onda ve bunun sorumlusu olarak bizleri görüyorlar. Yani, 'Biz iktidara gelemiyorsak bunun müsebbibi sanki Kıbrıs Medya Grubuymuş' gibi. Bu demokratik ve olgun bir davranış değil..."



"Kıbrıs Türk halkının böyle şeylere kredi vermeyeceğini, bu konuyu bir ay sonra temizleyeceğini" savunan Asil Nadir, "Çünkü bu kadar ciddi, anti demokratik bir kaosa sürüklerken Kuzey Kıbrıs'ı, bunun Türkiye'de negatif etkileri olacağı inancındayım. Çünkü görüşmeler var, Türkiye'nin Avrupa Birliği görüşmeleri var. Buralarda böyle yanlış tutumlardan dolayı yaratılan bir kaosa ne buranın, ne Türkiye'nin ihtiyacı vardır" dedi.



'Bu tehditlerden vazgeçsinler'



Maliye Bakanı Uzun'un, borçlarına karşılık teminat vermeleri için bugün saat 17.00'ye kadar süre verildiğini açıkladığının anımsatılması üzerine ise Nadir, şu görüşleri ortaya koydu:



"Sayın Maliye Bakanı, hukuk dışı ve gerçek olmayan konularda bu tür tehditlerinden -tehditleri diyeceğim, çünkü gerçeğe dayalı değil-, kendilerini bu konulardan arındırma gayretlerinden vazgeçsin derim. Çünkü KKTC'deki bu insanlar, yıllardır nelere karşı mücadele etmişler. Böyle yalana dayalı tutumlarla tehditlere hiçbir şekilde pabuç bırakmazlar. Bu güzel halk, daha düzgün, daha dürüst yönetimlere layıktır. Bunu da 30-35 gün sonra yerine getirecektir."

