Asil Nadir elektronik kelepçeye mahkum

T24 - İngiltere'de mahkeme önüne çıkan Asil Nadir tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakıldı



İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesinde, Kıbrıslı Türk işadamı Asil Nadir’le ilgili bugün yapılan ön duruşmada, Nadir’in tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Asil Nadir, 15 Ekimde bir başka ön duruşmaya çıkacak.

Nadir bugün, kefaletle serbest kalma koşulları çerçevesinde Londra’daki Ağır Ceza Mahkemesine gelerek, yargılama niteliğinde olmayan, sadece davanın bundan sonraki seyrini belirlemeye yönelik ön duruşmaya katıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren ön duruşmada yargıç, davanın gelecek yıl ekim ayında başlayabileceğini ve taraflara savunmalarıyla ilgili belgelerini hazırlamalarını söyledi.



Duruşmada, Nadir’in tutuksuz yargılanmasıyla ilgili koşullar da ele alındı.



Geçen hafta İngiltere’ye girişinde pasaportlarını yetkililere teslim eden ve 250 bin sterlin kefalet yatıran Nadir’in, bugünkü ön duruşmadan sonra, bileğine, kaçmasını engelleyecek elektronik cihaz takılacak. Yargıç, Nadir’e elektronik cihazın takılmasının yanı sıra, geceyarısı ile sabah saat 6 arasında sokağa çıkma yasağı da getirdi.



Koşullar arasında ayrıca, her hafta karakola bildirimde bulunmak ve herhangi bir liman ya da havaalanına üç kilometreden fazla yaklaşmamak da bulunuyor.



Nadir’in avukatlarının yargılanma süreciyle ilgili açtıkları karşı davanın da 2011 yılı mart ayında başlaması öngörülüyor.



Polly Peck adlı şirketin sahibiyken 34 milyon sterlinlik yolsuzluk yapmakla suçlanan Asil Nadir’in, İngiltere’de tutuksuz yargılanmak için yaptığı başvuru geçen temmuz ayı sonunda İngiliz "Old Bailey" Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Asil Nadir kimdir?



Lefke’de 1941 yılında doğan Nadir, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesindeki eğitimini yarıda bırakarak Kıbrıs’a döndü. 1960’larda İngiltere’nin başkenti Londra’da tekstil ile uğraşan babasıyla birlikte çalışmaya başlayan Nadir, 1970’li yılların sonunda küçük bir İngiliz tekstil şirketi olan "Polly Peck"i satın aldı.



Tekstilin yanı sıra elektronik, gıda ve hizmet sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Polly Peck şirketi, 1980’li yıllarda Londra borsasında en hızlı büyüyen ve önde gelen şirketlerden biri oldu.



Nadir, 1990 yılında Sunday Times gazetesinin İngiltere’nin en zenginleri listesinde 36. sırada yer aldı. Ancak İngiltere Ağır Dolandırıcılık Masası’nın, Nadir’in şirketi Polly Peck’le bağlantılı bir şirketi dolandırıcılık şüphesiyle basması sonucu, şirketin hisseleri hızla değer kaybetti ve şirket 1990 yılında iflas etti. Yolsuzlukla suçlandığı dava öncesinde, 1993 yılında KKTC’ye kaçan ve geçen hafta İngiltere’ye dönen Nadir, zimmetine para geçirerek şirketin iflasına yol açmakla ve şirketin hissedarlarını mağdur etmekle suçlanıyor.



Londra’ya gelişinin ardından şehrin lüks semtlerinden Mayfair’de bir eve yerleşen Nadir’e, İngiliz basını büyük ilgi gösteriyor. Basında yer alan haberlerde, Nadir’in geçmişte İngiltere’de şu anki koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Muhafazakar Parti’ye bağışta bulunduğuna dikkat çekiliyor.



Nadir’le ilgili davaya bakacak hakimin 17 Aralık’ta atanması bekleniyor.

