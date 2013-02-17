Asil Nadir cezaevinde saldırıya mı uğradı?

İngiltere'de cezaevinde bulunan Kıbrıslı Türk İşadamı Asil Nadir'in saldırıya uğradığı iddia edildi.

Kıbrıslı Türk İşadamı Asil Nadir'in saldırıya uğradığı iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesi, Kıbrıslı Türk İşadamı Asil Nadir'in bir süredir yıkanmadığı için ter kokan koğuş arkadaşına "Neden yıkanmıyorsun" diye çıkıştığını; bunun üzerine akli dengesinin bozuk oldugu söylenen mahkumun Nadir'e saldırdığını yazdı. Haberde Nadir'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazete, ailesinin 6 mahkumla aynı koğuşu paylaşan işadamının can güvenliğinden kaygılı olduğunu da belirtti.

71 yaşındaki Asil Nadir, Londra'da yargılandığı Polly Peck davasında 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.