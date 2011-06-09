-AŞIKLARDAN 40 HALK HİKAYESİ ANKARA (A.A) - 09.06.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu Ortak Programı işbirliğiyle hazırlanan ''Aşıklardan Halk Hikayeleri'' adlı iki ciltlik kitap ve müzik CD'si yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Mahmut Evkuran, yaptığı açıklamada, Türk halk edebiyatı içerisinde destanların yerini alarak 16. yüzyıldan itibaren görülmeye başlayan halk hikayelerinin, aşıkların tabiriyle, geçmişte kalan söylentilerin, insanların başından geçen maceraların toplanıp bir araya getirilmesi olduğunu söyledi. Halk hikayelerinde konunun, hikaye kahramanının etrafında gerçekleşen olaylarla ilgili olduğunu anlatan Evkuran, ''Halk hikayesinde iki unsur vardır, birisi mazlum, birisi zalimdir. Halk hikayesi bu iki unsur (mazlum-zalim) arasında geçen maceralar olarak devam eder. Halk hikayeleri içerisinde barındırdığı, dua-beddua, atasözü, deyim, şiir, masal, efsane, aşık havaları, anlatıcı ve dinleyici ilişkisiyle tam bir sözlü kültür hazinesidir'' dedi. Günümüzde halk hikayesi anlatma geleneğini aşıkların sürdürdüğünü kaydeden Evkuran, bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile BM Binyıl Kalkınma Hedefleri Fonu Ortak Programı işbirliğiyle 40 halk hikayesinin yer aldığı ''Aşıklardan Halk Hikayeleri'' adlı iki ciltlik kitap ve müzik CD'si hazırlandığını bildirdi. Yayının içeriğini oluşturan hikayelerin folklor araştırmacısı Timur Yılmaz tarafından aşıklarla gerçekleştirilen hikaye derleme projesiyle elde edildiğini belirten Evkuran, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesine 2009 yılında yazdırılan aşıklık geleneği halk hikayelerinin gelecek kuşaklara aktarılması açısından son derece önemlidir. Çalışmada, halk hikayeciliği hakkında genel bilgilere yer verildikten sonra, halk hikayelerini anlatan hikayeci aşıklar alfabetik sıralamaya göre kısaca tanıtıldı. Metinler kısmında ise derleme tarihlerine göre sıralanan kırk halk hikayesine yer veriliyor.'' Evkuran, kitap ve müzik CD'si ile ''Çoban Süleyman ile Perişan Sultan, Rıza Bey, Akıllı Mehmet ile Gülfidan Hanım, Gülizar Sultan ile Çoban Süleyman, Hüseyin Bey ile Şahin Bey, Çileli Âşık ile Nazlı Sultan, Yusuf ile Gülistan, Hasret ile Ferhat, Abdullah ile Gülizar, Sümmani Ağa ile Gülgez Hanım, Dallıhan ile Nazani Sultan, Yusuf ile Elif, Timur Han ile Maya Sultan, Mete Han, Bayram ile Güldane'' adlı halk hikayelerinin ilk defa derlendiğini söyledi.