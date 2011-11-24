-Aşık Veysel'in torunu toprağa verildi SİVAS (A.A) - 24.11.2011 - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 42 yaşındaki torunu Cemal Şatıroğlu, dedesinin mezarının yanında toprağa verildi. Ünlü ozanın oğlu Ahmet Şatıroğlu'nun 6 çocuğunun en küçüğü olan Cemal Şatıroğlu'nun cenazesi Şarkışla Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Sivrialan köyündeki morga götürüldü. Buradan bir traktör römorkuna konulan cenaze daha sonra Şatıroğlu'nun evinin önüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında Şatıroğlu'nun bazı yakınlarının fenalık geçirdiği görüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken acılı baba Ahmet Şatıroğlu'na Şarkışla Kaymakamı Abdullah Uçgun destek olmaya çalıştı. Evin yakınındaki bir meydanda kılınan cenaze namazının ardından Cemal Şatıroğlu'nun cenazesi dedesi Aşık Veysel'in mezarının yanında toprağa verildi.