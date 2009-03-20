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Kültür-Sanat

Aşık Veysel Ozanlar haftasında anıldı

Aşık Veysel'i , 36. ölüm yıl dönümünde Sivas valisi yaptığı konuşmayla andı.

20 Mart 2009 02:00

Aşık Veysel'i , 36. ölüm yıl dönümünde Sivas valisi Veysel Dalmaz yaptığı konuşmayla andı.

Dalmaz, eserlerinde birlik, beraberlik ve barış çağrıları yapan ünlü ozan Aşık Veysel'in, birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bıraktığını bildirdi.

Vali Dalmaz, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun ölümünün 36. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türk milletinin gönlünde önemli yer edinmiş değerli ozan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun yaşadığı tüm acılara rağmen umudunu kaybetmeden derdini, sevincini, hasretini 7 yaşında eline aldığı sazıyla yıllarca söylediğini belirtti.

Aşık Veysel'in halk şiirinin temsilciliğini yaparak Türk halk kültürüne önemli katkılarda bulunduğunu ifade eden Vali Dalmaz, şunları kaydetti:

''Aşıklar diyarı olarak bilinen Sivasımızın yetiştirdiği en önemli ozanlardan biri olan Aşık Veysel Şatıroğlu, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu yaşamış, Anadolu insanının istilaya karşı nasıl tek yumruk olduğunu Sivas'tan tüm yurda ve dünyaya nasıl seslendiğini bizzat yaşayarak dizelerine yansıtmıştır. Halk ozanı olmasının yanı sıra topluma ışık tutan aydın kimliğiyle de ön plana çıkan Aşık Veysel, dizelerinde sevgiyi, kardeşliği, doğayı, ölümü eşsiz bir üslupla betimlemiştir. Eserlerinde birlik, beraberlik ve barış çağrıları yapan ünlü ozanımız birleştirici yönüyle de Türk toplumu üzerinde büyük etki bırakmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle Aşık Veysel'in bizlere bıraktığı eserleriyle yüreklerimizde sevgi ve barış tohumları ekmeye devam edeceğine inancımı yineliyor, ölümünün 36. yılında büyük ozanı saygıyla anıyorum.''


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