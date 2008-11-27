Aşık olursam mesleğimi bırakmam

54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Hadise, çok çabuk aşık olabileceğini söylüyor. Seksi şarkıcı kalbini kazanabilecek erkeğin ise ilk önce tırnaklarına baktığını belirtiyor.



Son günlerin en popüler isimlerinden biri olan Hadise, 54. Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi temsil etmesi kesinleştikten sonra gündemden düşmemeye başladı. Kelebek’e özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı çok çabuk aşık olabileceğinden söz etti.



Hadise, kalbini kazanabilecek erkeğin ise ilk önce tırnaklarına baktığını söyledi. Güzel şarkıcı, "El ve ayak tırnakları ile ayakkabılar benim için çok önemli. Gülmeyi çok seviyorum. Beni güldürebilecek biri olsun istiyorum. Biraz da romantik olsun. Bir kaç gül almasını isterim. Özellikle kırmızı gül. Aşık olmak yıldırım çarpması gibi bir şey. Çok çabuk aşık olabiliyorum. Aşık olmak çikolata tadından bile güzel" diye konuştu. Hadise, bir erkek için mesleğini bırakmayı ise düşünmediğini belirtti ve "Aşık olursam mesleğini bırakmayı ise düşünmediğini belirtti ve "Aşık olursam mesleğimi kesinlikle bırakmam. Beraber olacağım insanda Türk ya da yabancı olsun diye bakmıyorum" dedi.



Lale devrini yaşıyorum



Geçtiğimiz günlerde 23 yaşına girdiğinden söz eden Hadise, artık olgun bir insan olduğunu söyledi. "Şu an çok huzurluyum" diyen Hadise sözlerine "Hayatımda yeni yeni şeyler öğreniyorum. Her geçen gün yeni insanlarla tanışıyorum. Yeni hadiselerle karşılaşıyorum. Kendimi keşfediyorum. Artık olgun bir insan oldum. Lale devrini yaşıyorum" şeklinde devam etti.



Yüksek topukbaşıma iş açtı



Sahnede yüksek topuklu ayakkabılar giyen Hadise, bu yüzden bir kaç kez tehlike atlattığını da söyledi. Hadise, "Yüksek topuklu ayakkabılarım yüzünden bir gün kuliste merdivelerde düştüm. Sahnede de aynı tehlikeyi yaşıyorum. Hayatım boyunca spor ayakkabı giymemişimdir. Sahnede topuklu ayakkıbalarla hem dans etmeye çalışıyorum hem de şarkı söylemeye" dedi



