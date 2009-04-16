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Sağlık

Âşık olun kalbinizi koruyun

Prof. Dr. Bingür Sönmez "Kalp Haftası'nda kalbiniz için yeni bir başlangıç yapın ve daha sağlıklı bir yaşam sürün, mümkünse aşık olun" dedi...

16 Nisan 2009 03:00

Prof. Dr. Bingür Sönmez "Kalp Haftası'nda kalbiniz için yeni bir başlangıç yapın ve daha sağlıklı bir yaşam sürün, mümkünse aşık olun" dedi...

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13-21 Nisan Kalp Haftası Memorial Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez sağlıklı bir kalp için dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında bilgi verdi.

Kalp haftası kalp sağlığınız için başlangıç olsun Kalbinizi üzen, kalbinize yönelik yaptığınız her türlü ihaneti geride bırakın ve 'ben artık bunları yapmayacağım' kararı alın.

Beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin

Sağlıklı beslenme konusunda kesin kararınızı verin! Sebze ve meyveye dayalı, kolesterolden fakir diyet organize edin. Beslenmede çeşitlilik önemlidir. Yapılan sıkı diyetin mükafatı olarak ayda bir kez kalp sağlığı için 'muzır' gibi görünen yiyecekleri tadabilirsiniz. Bu ağız tadı ve lezzeti yaşarken de beni hatırlayınız.

'Ben artık yürüyeceğim' kararını alın ve uygulayın

Egzersizden uzak, hareketsiz bir yaşam sürüyorsanız, merdiven yerine asansörü kullanıyorsanız bu alışkanlıklarınızı tamamen bırakın. Daha hareketli bir yaşamın startını verin. Eviniz işinize yakın mesafedeyse aracınızı kullanmayın. Haftada en az üç kez bir saat yürüyün.

Vücudunuzun yaz ve kış ayarını yaptırın

İnsan vücudunun yaz ve kış ayarı vardır. Tıpkı arabaların yaz kış donanım ayarı yapıldığı gibi kalp hastası olanların da yazın ve kışın kullandığı ilaçların ayarlanması gerekir. Bir kalp hastasının kışın kullandığı idrar söktürücü yazın su kaybı da olduğu için fazla gelebilir. Bu nedenle ilaç kullanan kapak hastaları veya kalp yetmezliği olan hastalar yaz başında kardiyolog ile görüşerek idrar söktürücü miktarını azaltmalıdırlar.

Stresten uzak durun

Daha barışçı, daha uyuşmacı, daha az stresli, daha huzurlu bir yaşam tarzı benimseyin.

Mutlu olun

Öncelikle eşinize, ailenize, işinize ve ülkenize âşık olun. Çünkü âşık olmak kalbe iyi gelir. Endorfin hormonu salgılanmasını sağlar. Endorfin, zevk ve mutluluk veren bir hormondur. İyi bir aşk hayatı kalp sağlığı için çok gereklidir. Mutlu yaşamayabilmek için sağlıklı bir aşk hayatına ihtiyaç vardır. Düzenli bir aşk hayatı olan insanların yaşam kalitelerinin artacağı da kesindir.

Yılda bir kez efor testi yaptırın

Altı ayda bir kan yağlarınızı ve kan şekerinizi kontrol ettirip, yılda bir kez efor testi yaptırın. Özellikle kadınlar koroner hastası olmayacakları inancından vazgeçip yıllık kontrollerini yaptırmalıdır. Menopoza giren kadınların bu yıldan başlayarak daha ciddi bir şekilde kardiyolojik kontrollerini yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü menopozla birlikte kadınlarda ortaya çıkan kalp hastalığı çok hızlı olarak ilerlemektedir.

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