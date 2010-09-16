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Yaşam

AŞIK OLAN İKİ ARKADAŞINI KAYBEDİYOR ANKARA (A.A)

16 Eylül 2010 15:20

-AŞIK OLAN İKİ ARKADAŞINI KAYBEDİYOR ANKARA (A.A) - 16.09.2010 - Aşık olmanın, iki yakın arkadaşın kaybedilmesine yol açtığı bildirildi. Yeni bir yakın ilişkinin arkadaşlar için zaman ayırmayı güçleştirdiği herkesçe biliniyordu ancak şimdi bilim, rakamlarla bunun doğruluğunu kanıtladı. Oxford Üniversitesi bilimadamları, çekirdek arkadaş çevresi ve kişinin hayatına yeni bir aşk girdiğinde bu çevrenin nasıl değiştiği konusunu araştırdı. Araştırmada, çekirdek çevrenin sayısının, aşk devreye girdiğinde 2 kişi azaldığı belirlendi. Evrimsel Antropoloji uzmanı Robin Dunbar, ortalama çekirdek arkadaş çevresinin 5 kişiden oluştuğunu, yeni bir aşık devreye girdiğinde bu sayının iki kişi eksildiğini söyledi. Sosyal ağları ve bunların büyüklüğüyle bileşimini araştıran Prof. Durban'ın ekibi, araştırmayı 18 yaş ve üzerindeki 540 kişi üzerinde yaptı.  Araştırma, yeni sevgiliye yer açmak için yakın çevrenin küçüldüğü, genelde bir aile üyesiyle bir arkadaşın dışarıda bırakıldığı yönündeki yaygın görüşü de teyit etmiş oldu.

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