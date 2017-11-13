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Yaşam

Aşık Mahzuni Şerif Ankara'da anılıyor

Çankaya Belediyesi, Aşık Mahzuni Şerif’i, 77’nci doğum gününde Şinasi sahnesinde düzenlenecek etkinlik ile anacak

13 Kasım 2017 18:47

Çankaya Belediyesi, Aşık Mahzuni Şerif’i, 77’nci doğum gününde Şinasi sahnesinde düzenlenecek etkinlik ile anacak.

Çankaya Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek anma gecesinde, Ali Aykaç yönetimindeki orkestraya solist Zeynep Halvaşi eşlik edecek.

Şinasi Sahnesi’nde düzenlenecek gecede, sahnede şef Ali Aykaç yönetimindeki, halk müziği enstrümanlarıyla klasik batı müziği enstrümanlarını harmanlayan orkestraya, solist Zeynep Halvaşi eşlik edecek.

Gecede CHP Parti Meclisi Üyesi gazeteci yazar Ali Öztunç da “Devr-i Mahzuni” isimli kitabını imzalayacak.

Bugün gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olup koltuk fişleri Çağdaş Sanatlar Merkezi'nden alınabilecek.

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Aşık Mahzunianılıyor

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