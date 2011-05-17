-AŞIK MAHSUNİ ŞERİF ANILDI NEVŞEHİR (A.A) - 17.05.2011 - Aşık Mahsuni Şerif, ölümünün 9. yılında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki mezarı başında anıldı. Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah, gelini Hatice ve torunu Berfin Mahsuni, ozanın Çilehane bölgesindeki mezarını ziyaret etti. Vatandaşların da katıldığı ziyaret sırasında Aşık Mahsuni Şerif anıldı. Emrah Mahsuni, daha sonra Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Aşık Mahsuni Şerif'in bir dünya halk ozanı olduğunu söyleyen Emrah Mahsuni, ''Ülkemizde de bir kaç yerde babam için etkinlikler yapılacağını biliyorum. Özellikle Hacıbektaş'ta 21 Mayıs'ta yapılacak olan etkinlik çok özel olacak. İngiltere'de de düzenlenecek anma etkinliğine katılacağımdan dolayı bu programda olamayacağım. Burada olmayı çok arzu ederdim'' diye konuştu.