'Asi'den geceyarısı Türkiye'ye kaçışın fotoğrafı

T24 - New York Times Gazetesi, gecenin bir vakti Suriye’deki çatışmalardan Asi Nehri’ni kullanarak Türkiye’ye kaçan Arap mültecileri görüntüledi. Kayıklarda çocuklar ve yaşlıların yanı sıra tedavi için getirilen yaralılar da var. Suriyeli Arif, “Eskiden bu kayıklara nişanlımı bindirirdim, artık yaralıları taşıyorum” dedi.

Hürriyet'in haberine göre, isyan ateşinin düştüğü kentlerden olan Humus için yeni ‘Srebrenica’ benzetmeleri yapılırken, Suriye, bu ülkede yaşayan insanlar açısından yaşanılamaz hale gelmeye devam ediyor. Başta Humus olmak üzere muhaliflerin yoğunlaştığı tüm merkezlerin etrafı askerlerle çevrildi, kaçmaya çalışan da, içeri girmeye yeltenen de ölümü göze almak zorunda.

Mülteci kampları yeniden doluyor

Öte yandan 24 saate yayılan çatışma ortamının yarattığı olumsuz koşullara dayanamayıp, her şeyi göze alanlar da var. New York Times gazetesi, Türkiye’den Suriye’ye uzanan Asi Nehri’ni geceyarısı görüntüledi ve su yolunu kullanarak Hatay’dan içeri girenleri fotoğraflamayı başardı. Kayıklarla taşınanlar arasında, çocuklar ve yaşlıların yanı sıra, tedavi koşulları oluşmadığı için Türkiye’ye getirilen yaralılar da var. Bunlardan bazıları, sırf tutuklanma riskinden korktuğu için ülkesinde tedavi olmuyor. Gazeteye konuşan 23 yaşındaki Arif adlı bir aktivist, “Burası her gün böyle. Dün bir adam getirdim. Elleri ve gözleri yoktu” dedi. Sınırı geçmeye çalışanlara yardım etmek amacıyla beş kişilik bir ekip kurduklarını anlatan Suriyeli Arif, “Eskiden bu kayıklara nişanlımı bindirirdim. Artık yaralıları alıyorum” şeklinde konuştu.

Türk yetkililerinden edinilen bilgiye göre, son bir ayda Türkiye sınırından içeri girmeyi başaran Suriyelilerin sayısı bin 500. Mülteci kamplarındaki nüfussa yeniden yükseldi ve 11 bine ulaştı.

Humus ‘temizleniyor’ İdlib’in suyu kaynadı

Haftalarca durmadan bombaladığı Humus şehrinde geçtiğimiz günlerde kontrolü ele geçiren Suriye Ordusu’nun, bölgede “savaş suçları temizliği”ne başladığı ve sivil halka uygulanan şiddet ve baskının izlerini yok etmeye çalıştığı haberleri geliyor. Kimileri, 1995 yılında Bosna’da yaşanan Srebrenica’daki katliama benzetiyor. Ancak burada Müslüman, Müslüman’a karşı. Öte yandan, kimi yorumcuların deyişiyle Humus’taki başarısının ardından “momentum” yakalayan Esad rejimi, şimdi de Türkiye sınırına çok yakın İdlib’e benzer bir müdahale için düğmeye bastı. İdlib’in etrafının büyük ölçüde askerlerce çevrildiği, çok sayıda tankın da şehrin dışında hazır bekletildiği ifade ediliyor.