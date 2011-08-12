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ASİAD başkanına silahlı saldırı AYVALIK (A.A)

12 Ağustos 2011 20:12

-ASİAD başkanına silahlı saldırı AYVALIK (A.A) - 12.08.2011 - Balıkesir'in Ayvalık Sanayici ve İşadamları Derneği (ASİAD) Başkanı Burhan Kılıçarslan (57), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. İş yerinden Ayvalık'a bağlı Küçükköy beldesi sınırları içinde bulunan Şeytan Sofrası yolu üzerindeki evine giden Kılıçarslan, aracını park ederken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların baş ve gözüne isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Kılıçarslan, silah sesini duyarak dışarı çıkan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla, Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kılıçarslan, burada yapılan müdahalenin ardından İzmir'deki Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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