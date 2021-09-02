Aşı zorunluluğundan sohbet yasağına; Asya ülkeleri okulları hangi koşullarda yeniden açıyor?

Koronavirüs salgınında Delta varyantı ve artan vakalar dünya genelinde endişelere neden olurken, ülkelerin gündeminde pandemide uzun süre kapalı kalan okulları, öğrenci ve öğretmenler için güvenli bir şekilde açık tutmak yer alıyor. Asya ülkeleri, yüz yüze eğitime geçen okullarda maske zorunluluğundan sohbet yasağına kadar çeşitli önlemler alıyor.

The Guardian gazetesi, Asya ülkelerinde okulların hangi koşullarda açık tutulduğunu derledi.

Çin:

Çin'de Delta varyantı temmuz ayında etkisini göstermeye başladı. Delta varyantı kısa süre içinde Çin'in 31 eyaletinde görüldü. Bulaşı kontrol altına almak için milyonlarca insana test uygulaması yapıldı. Salgının kontrol altına alınmasıyla okulların açılmasına karar verildi. Düşük riskli olarak belirlenen bölgelerde öğrenci ve öğretmenlerin okula dönmek için negatif test sonucu ya da sağlık uygulamalarında "yeşil kod" göstermeleri gerekecek. Eğitimde zorunlu olmayan tüm etkinlikler iptal edilecek ya da online olarak gerçekleştirilecek. Shenzhen'de öğrencilerin okulda düzenli olarak ateşi ölçülecek, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları zorunlu olacak. Çin'de çocukların aşılanması sürecine de başlatıldı. Geçen ay Eğitim Bakanlığı, bölge yetkililerine çocukları aşıya teşvik edecek kampanyalar yapmaları yönünde çağrı yaptı.

Japonya:

Japonya'da Delta varyantı baskın olmak üzere salgında beşinci dalga yaşanıyor. Ülkede 12-15 yaş aralığı için Pfizer ve Moderna aşıları onaylansa da bu süreç yavaş ilerliyor. Artan vaka ve endişelere rağmen Japonya da okulların açık kalmasını hedefliyor. Japonya'da dönem takvimini belirlemek belediyelere bırakıldı. Bazı yerel yönetimler yaz tatilini uzatırken bazıları da öğrencileri "sabahçı", "akşamcı" olarak ikiye böldü. Hükûmet, eylül ayından itibaren çocuklar ve personel için okullara 800 bin antikor testi gönderecek.

Güney Kore:

Güney Kore'de de vakalar artsa da yüz yüze eğitimin faydalarının risklerinden daha yüksek olduğuna karar verildi. Ağustos itibariyle yaklaşık 6 milyon çocuk sınıflara geri döndü. Plan, 6 Eylül itibariyle tüm öğrencilerin okullara dönmesi. Okullar pandemiye karşı, ateş ölçümü, havalandırma, hijyen protokolü, minimum bir metre mesafe kuralı gibi önlemler aldı. Maskelerin yemek yendiği anlar dışında takılması zorunlu olacak. Yemeklerin de sessizlik içinde yenilmesi istenecek. Güney Kore'de eylül itibariyle tüm öğretmenlerin tam aşılı olması bekleniyor. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerin de 18 Kasım'daki sınavdan öncesi aşılarının tamamlanması bekleniyor.

Endonezya:

Endonezya'da çok sayıda eyalet uzaktan eğitime devam edecek. Vaka sayılarının düştüğü yerlerde ise yüz yüze eğitime dönülecek. Okullar, yüzde 50 kapasiteyle açılırken öğrencilerin bir bölümü uzaktan, bir bölümü yüz yüze eğitim alacak. Sınıflarda sohbet yasak olacak ve maske takmak zorunlu olacak. Kantinler kapalı olduğu için öğrencilerin yemeklerini evden götürmek durumunda kalacak.

Hindistan:

Hindistan da 18 ay sonunda okullara dönmeye hazırlanıyor. Uzaktan eğitime geçilen Hindistan'da ülkenin yoksul bölgelerinde yaşayan ve teknolojik ekipmanlara erişimi olmayan çocuklar için bu 18 ay eğitim alamadan geçti.

Avustralya:

Avustralya'da okulların durumu bulundukların bölgelerdeki vakalara göre belirlenecek. Örneğin en kalabalık eyalet Yeni Güney Galler'de okullar ekim ayına kadar kapalı kalacak.