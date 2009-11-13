Aşı yaptırmamak daha büyük risk yaratıyor!

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, hastalığın komplikasyonları veya ağır seyri ile aşının yan etkileri kıyaslandığında, domuz gribinin, kıyaslanamayacak kadar ağır bastığına dikkati çekti.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ali İhsan Dokucu ile Milliyet gazetesini ziyaret eden Prof. Dr. Akdağ, pandemik salgına karşı 250 bin kişinin aşılandığını belirterek, “Halen elimizde 2 milyon 400 bin doz aşı var. Bunları okul öncesi çocuklar ile risk gruplarına yapacağız. Bunlar toplumda 10 milyon kişiye ulaşıyor” dedi.



Bakan Akdağ, sağlık çalışanların sayısının 600 bin olduğuna da işaret etti. Hastalığın komplikasyonları veya ağır seyri ile aşının yan etkileri kıyaslandığında, hastalığın çok ağır bastığına dikkati çeken Akdağ, şöyle konuştu:



“Kıyaslanamayacak kadar çok ağır basıyor. Türkiye’de varsayalım ki 300 bin hasta olmuş olsun; 40 kişi hayatını kaybetti, onun çok daha üstünde insan yoğun bakıma yattı ve kurtularak çıktı. Büyük iş kayıpları oldu. Gördüğümüz tablo bu. 250 bin kişiyi aşıladık. Bir hemşire fenalaştı, öbürü şu oldu diye haberler çıktı. Bunların hepsi işinin başında şu an. Bu mukayese bile yeter. Bir kişi bile bundan dolayı etkilenmiş değil. Ama varsayalım bir milyon kişiyi aşıladık, bir kişide anaflaksi (hayatı tehdit eden ağır alerji) reaksiyonu oldu. Bu risk sadece H1N1 için değil. Tüm aşılar, hatta ağzımızdan aldığımız bir antibiyotik veya ilaç için de geçerli. Hamileleri aşıladık, düşüğe yol açtı. Türkiye’de zaten düşük sayısı yılda 200 bin.”



15 milyon aşı geliyor



Aralık ayı sonuna kadar 15 milyon aşının geleceğini de belirten Akdağ, “Aşı açısından erişim oranları, batılı ülkeler için neyse bizde de öyle. Hamileler için adjuvansız aşı alıyoruz. Sanofi Pasteur firması bize şu sözü verdi; Fransa’da ilk aşılar ne zaman piyasaya çıkarsa Türkiye’ye de o zaman gelecek. Şu an bilimsel kurulumuz şunu tartışıyor: “Okul çocuklarının aşıları için onları da sağlık ocaklarına mı çağıralım, yoksa okullarda mı yapalım?” dedi.



Çocukların aşılanması



Veliler için, “Hastalık, aşı nedir, riskleri nelerdir, kimler aşı olmamalı?” gibi soruların yanıtlarını da içeren detaylı bir bilgilendirme formu hazırladıklarına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

“Altına da, çocuğunuza aşı yaptıracaksanız onay imzası atın, diyoruz. Risk grubunda olmayan kişilerin önceliği yok, ama mesela astımı varsa risk grubuna giriyor ve beyana dayalı olarak aşı yaptırabilecek ve hekimi de bu konuda kanaat getirecek. Aslında olayın şöyle bir boyutu var; hastalık hızlı yayılıyor. Ama vakalar başlangıçta korkulduğu kadar çok ağır seyretmedi. Yine de izah edilmeyecek biçimde gençlerde ve çocuklarda ölümler var. Bizim ilk vakaların yarıya yakını, sağlıklı 40-50 yaş altı kişiler.”



Prof. Dr. RECEP Akdağ salgına karşı 250 bin kişinin aşılandığını söyledi.



Başbakan ne istedi?



Prof. Dr. Akdağ, pek çok ülkenin elinde yeterli sayıda aşı bulunmadığına dikkat çekerek, “Biz çok iyi bir sigortayı Türkiye’ye getirdik” dedi. Akdağ, “Çok önemli bir iş bu açıkçası. Biz halkın yüzde 40‘ını aşılama planı yaptık. 28 milyon kişi için 43 milyon doz gerekiyordu. İngiltere, Fransa gibi ülkeler siparişlerini tüm vatandaşlarına yetecek kadar yaptı. Bu aşamadan sonra vatandaştaki kafa karışıklığı giderilmeli” dedi.



Akdağ, Başbakan’ın açıklamalarının ardından iki konuya açıklık getirilmesini istediğine de dikkati çekerek şöyle konuştu:



“Aşı yaptırmanın zorunlu olmadığının iyi anlatılması, yan etkiler konusunda halkın net olarak bilgilendirilmesini özellikle istedi: Vatandaş kıyaslasın, tercih yapsın.”



Aşı eğilimini anket belirleyecek



Aşı olma konusundaki eğilimi anketlerle belirlemeye çalıştıklarını söyleyen Akdağ, “Haziranda aşı yaptırma eğilimi yüzde 70’lerin üzerindeydi. Şimdi yeni anketler yaptırıyoruz, ona göre değerlendirme yapacağız. Bu kadar tartışmadan sonra bu oran düşmüş olabilir” diye konuştu.

