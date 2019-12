‘Aşı uygulamada Avrupa ortalamasını geçtik’

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, aşı uygulamada Türkiye'nin Avrupa ortalamalarını geçtiğini bildirdi.



Geçiğimiz yıl Kasım ayında "Ulusal Aşı Takvimi"ne eklenen "pnömokok (zatürre) aşısı"nın tanıtımı amacıyla düzenlenen "Herşeyin Başı Sağlık, Sağlığın Başı Aşı" toplantısı, Crown Plaza Otel'de yapıldı.



Sağlık Bakanı Akdağ, konuşmasına Dr. Çağatay Güler'in yazdığı şu şiiri okuyarak başladı:



"Bir çocuk ölünce / Boğmacadan / Ya da kızamıktan / Gökte bulut olunca / Yağmur olup / Düşünce yere / Can vermek için çiçeklere / Sorar durur da camlara / Takır takır / Gerekeni yaptınız mı?"



Bu şiirin, doktorluk görevine ilk başladığı yıllarda elinden düşürmediği çocuk hastalıklarına ilişkin bir kitabın ilk sayfasında yer aldığını söyleyen Akdağ, şiirin çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olma kararını vermesinde etkisi olduğunu belirtti.



1985'teki aşılama kampanyasında yüzde 85 oranında bir başarının yakalandığını hatırlatan Akdağ, bunun binlerce çocuğun hayatını kurtardığını ifade etti. 1985'lerden sonra Hepatit B aşısına başlanmasını ve çocuk felci hastalığının Türkiye'de ortadan kaldırılmasını çok büyük başarı olarak nitelendiren Akdağ, şöyle konuştu:



"Çocuklarımıza 7 çeşit aşı yapıyorduk. Bunlara son 4 yılda 4 aşı daha ekledik. Bunun maliyeti çok büyük. Bizden önce de Sağlık Bakanlıklarının, Sağlık Bakanlarının bu aşıları yapmak istediklerine eminim ama onlara bu fırsat verilmemişti. Çünkü aşı için yılda harcanan para 15 milyon TL civarındaydı. Biz 2009'da 300 milyon TL para harcayacağız."



Zor coğrafi koşullara rağmen Türkiye'de yüzde 96 aşılama oranına ulaşıldığını vurgulayan Akdağ, 2000'li yılların başında aşılama oranı yüzde 40'ın altında olduğu iller bulunduğunu dile getirdi.



SSPE hastalığının bir dönem çok yoğun olarak gündeme geldiğini hatırlatan Akdağ, Türkiye'de yılda 10-30 bin arasında çocuğunu kızamık geçirdiğini söyledi. Bir kaç senede çocukların yüzde 97'sinin kızamık aşısıyla aşılandığına dikkati çeken Akdağ, şunları söyledi:



"Yüzlerce SSPE'li çocukla karşılaştım. Bu çocukları gittiğim bazı şehirlerde kucağıma verdiler. Yıllarını çocuklara hizmetle geçirmiş bir insan olarak, 6 çocuk babası bir Sağlık Bakanı olarak bunun beni ne kadar müteessir ettiğini tahmin edebilirsiniz. Çünkü bunlardan korunmak mümkün. Bütün aşılarda bugün oran olarak Avrupa ortalamalarını geçtik. Yalnızca aşı çeşitliliğini artırmak, aşıyla korunabilir hastalıklar konusunda dünyanın en gelişmiş ülkelerine yetişmek birçoğunu geride bırakmak... Oranlar açısından da bu noktalara geldik."



‘Yılda yaklaşık 1 milyon 300 çocuk aşılanacak’



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Seracettin Çom da aşılanmanın her çocuğun yararlanması gereken bir hak olduğunu söyledi. Aşılama hizmetlerine harcanan her 1 doların sağlık harcamalarında 30 dolar tasarruf sağladığını anlatan Çom, 2006-2008 yıllarında bakanlığın 10 farklı ülkeye 2 milyon aşı, antiserum ve mali destek sağladığını ifade etti.



Türkiye'de yaygın aşılama programının 1985'te başlatıldığını ve yılda 40 bin bebeğin ölümünün ve binlerce bebeğin sakatlığının önlendiğini vurgulayan Çom, "2008 Kasım ayından itibaren dünyada çok az sayıdaki ülkede bulunan pnömokok aşısı, aşı takvimimize ilave edildi. Böylece 11 ayrı aşıyla önlenebilir hastalığa karşı çocuklarımız korunma altına alınmış olacak" dedi.



Çom, Sağlık Bakanlığının bu yıl 300 milyon TL aşılama bütçesine pay ayırdığına, bu rakamın 9 yıl önce ise 14 milyon TL olduğuna dikkati çekerek, 2008'de yüzde 96 aşılama oranına ulaşıldığını belirtti.



Yılda 1,6 milyon insanın pnömokok bakterisinin yol açtığı hastalıklardan dolayı öldüğünü hatırlatan Çom, şunları anlattı:



"Bu ölümlerin yaklaşık 1 milyonu, 5 yaş altı çocuklardır ve büyük çoğunluğu gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Giderek artan antibiyotik dirençleri nedeniyle pnömokok bakterilerinin oluşturduğu hastalıklarla mücadelede aşı ihtiyacı da ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde her yıl 4 bin civarında menenjit, 5 milyon civarında orta kulak hastalıkları görülmektedir. Pnömokok aşılamasıyla 1500 menenjit, 230 bin orta kulak iltihabı hastalığının önleneceği belirtilmektedir. Tedavi maliyetlerinde de 65-70 milyon dolar tasarruf sağlanacağı öngörülmektedir. Pnömokok aşılamasına Kasım 2008'de başlanmıştır. Şu ana kadar 700 bin çocuğumuzu aşıladık. Mayıs 2008'den sonra doğmuş olan tüm çocuklarımız aşılanacaktır. Yılda yaklaşık 1 milyon 300 civarında çocuğumuzu aşılayacağız ve 6 milyon doz aşı kullanacağız."



Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, pnömokok bakterisinin doktorların antibiyotik tedavisi uyguladığı ortakulak iltihabı ve sinüzit hastalıklarının en büyük nedeni olduğunu söyledi. Ceyhan, "Bu aşılama ile yılda sadece bin çocuğun ölümünü engelleyebileceğiz, 10 bin civarında sakatlığı engelleyebileceğiz" dedi.



UNICEF Türkiye Temsilcisi Reza Hossaini ise konuşmasında çocuklar için yatırım yapmanın önemine işaret etti. Türkiye'nin, bulunduğu bölgede aşılama uygulamalarında hep örnek olduğunu anlatan Hossani, Türkiye'nin pnömokoku aşılama programına alarak yine bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.



Bakan Akdağ, konuşmaların ardından, pnömokok aşısının tanıtım filminde rol alan bebekleri sevdi. Doğum yapan annelere hastanelerde ücretsiz olarak verilecek olan ve bebeklerin aşı zamanını 1 hafta önceden hatırlatacak "elektronik aşı kartı"nın tanıtımına da katılan Akdağ, "benim artık aşılatacak çocuğum yok ama torunlara hazırlık yapıyorum" dedi.



Akdağ, daha sonra pnömokok aşısının aşı takvimine alınmasında katkısı bulunanlara plaket verdi.



