Aşı uygulama rehberi: Alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak, 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşısının uygulama kurallarını açıkladı. Aşının kimlere nasıl yapılacağı, hangi şartlarda ikinci dozun yapılmayacağı, aşı olan kişilerin nasıl takip edileceği netleşti.

NTV'de yer alan habere göre, açıklanan kurallar şöyle:

-Aşı tercihen sol koldan ve otururken yapılacak.

-İlk dozdan sonra ciddi alerjik reaksiyon yaşanırsa ikinci doz uygulanmayacak.

-38 derece ve üzerinde ateşi olanların, henüz kesin tanı konulmamış akut hastalığı olanların ve epilepsi gibi kronik hastalıkların akut atakları sırasında olanların aşıları ertelenecek.-İkinci bir talimata kadar hastalığı geçiren ya da aşıdan 10 gün önce temaslı olan kişilere aşı yapılmayacak.

-Virüs aşısıyla, grip, zatürre ve diğer rutin aşılar arasında en az iki hafta olması gerekiyor.

-Kızamıkçık, kabakulak ve suçiçeği gibi canlı aşılarda ise en az 4 hafta beklenecek. Kuduz ve tetanos aşısı ise zaman bırakmadan yapılabilir.

-Covid-19 hastalığını ağır geçirme riski yüksek olan hamileler, istedikleri takdirde aşı olabilecek. Ancak, hamileliğin ilk üç ayında aşı uygulanmaması tercih edilecek. Emziren anneler isterse aşı olabilir.

-Aşı olanlar 6 aya kadar takip edilecek.

-Aşı uygulanan bölgede ağrı/kızarıklık/şişlik, yorgunluk, baş ağrısı, gibi belirtiler sisteme girilecek.

-6 aya kadar tat veya koku kaybı, yüz felci gibi nörolojik istenmeyen etkiler de kayıt altına alınacak.