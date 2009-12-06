Aşı sırası hamilelerde

T24 - Yarından itibaren, hamilelere domuz gribi aşısı uygulanacak.





Domuz gribi aşısı Türkiye’de uygulanmaya başladı. Ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu birçok kişi aşıya karşı temkinli yaklaşıyor. Domuz gribi aşısı hakkında merak edilen soruların cevabını ise Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) veriyor.



Sağlık Bakanlığı, hastalığın gebelerde ağır seyredebildiğine ve ölüm riskinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

Bakanlık, bu nedenle bütün gebelerin aşılanma konusuna hassasiyet göstermesini istiyor.

Bakanlık, aşılarını yaptırmayan öğrencilerin aşılarının okullarda yapılması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini de duyurdu.

Bakanlık, ilk doz aşı üzerinden en az 3 hafta geçen, 9 yaş ve altı çocukların ikinci doz aşısının uygulanması için de velileri uyarıyor.

Çocukların yanında aşı karnelerinin olması gerekiyor.