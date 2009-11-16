Aşı sırası çocuklarda

Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların domuz gribine karşı aşı uygulaması bugün başlıyor.



Domuz gribinden ölenler her gün yükselirken sağlık personeli ve hacılardan sonra aşı uygulamasında sıra kronik hastalara ve çocuklara geldi.



Kronik organ yetmezliği, bağışıklık sistemi ve kan hastalığı bulunanlarla 6 ay ile 5 yaş arası çocukların domuz gribine karşı aşı uygulaması bugün başlıyor.



Bu kapsama giren, aşı yaptırmak isteyenlerin sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvuruların kendi beyanları yeterli olacak, herhangi bir belge istenmeyecek.



Bugünden itibaren sağlık ocakları veya aile sağlığı merkezlerine başvurup durumlarını beyan ederek aşı yaptırabilecek olanlar şunlar:



Kronik bronşit, KOAH ya da astım gibi kronik akciğer hastaları

Kronik kalp-damar hastaları, kalbinde doğumsal delik, damar ve kapak darlığı, kalbin bölümleri arasındaki bağlantı bozukluğu gibi rahatsızlığı olanlar

Özellikle diyalize giren kronik böbrek hastaları

Şeker başta olmak üzere metabolik hastalığı bulunanlar

Siroz başta olmak üzere kronik karaciğer hastaları

Anemi ve lösemi gibi kan hastalığı bulunanlar

Kanser hastaları

Bağışıklık sistemini baskılayan diğer rahatsızlıkları olanlar

6 ay ile 5 yaş altındaki çocuklara da aile onayı alındıktan sonra aşı yapılacak.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri, domuz gribi aşılarının gönüllülük esasına göre yapıldığını, bu konuda herhangi bir zorlama olmadığını vurguladı.



Aşı uygulanan kişilere olası yan etkiler konusunda bilgi verildiğini kaydeden yetkililer, okul çağındaki çocuklara aşı uygulaması başladığında da veli onayı olmadan aşı yapılmayacağını bildirdi.



Hamileler için aşının etkinliğini artıran adjuvan maddesi bulunmayan özel aşıların Aralık ayının başında gelmesinin beklendiğini kaydeden yetkililer, ''Ancak Dünya Sağlık Örgütü adjuvanlı aşıların da hamilelere uygulanabileceğini açıkladı. Gebeliğinin son 2-3 ayındakilerde hastalık ağır seyrediyor. Özellikle 20 haftanın üzerindeki gebelere aşı yaptırmalarını öneriyoruz. Beklemek isteyenler de aralıkta gelecek aşıdan yaptırabilirler'' diye konuştu. Yetkililer, ayrıca, aşının koruyucu etkisinin en erken 10 gün sonra başladığına da dikkati çekti.



Hatay'da grip tatili



Öte yandan Hatay'da domuz gribi salgını nedeniyle kent merkezindeki okullar 3 gün tatil edildi.



