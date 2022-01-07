Aşı olmadığı için alınmamıştı; Avustralya, Djokovic dışındaki yabancı tenisçilerin de ülkeye giriş şekillerini inceliyor

Avustralya, tenis bir numarası Novak Djokovic’in aşı belgelerinin eksik olması nedeniyle ülkeye alınmamasının ardından diğer yabancı tenisçilerin belgelerini de incelediğini açıkladı.

BBC’de yer alan habere göre, teniste erkekler dünya bir numarası Sırplı sporcu Novak Djokovic, Avustralya Açık öncesi ülkeye alınmadı. Melbourne’da gözetim merkezinde kalan Djokovic, Avustralya Açık başlamadan önce çözülmek üzere durumunu yargıya taşıdı.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, Avustralya Açık için gelen başka tenisçilerin de Covid önlemleri için gereken koşulları yerine getirmediğine ilişkin bir istihbarat aldıklarını söyledi.

Andrews, detay vermeden başka yabancı tenisçilerin vizelerinin de inceleme altında olduğunu belirtti.

c.

Covid aşısına karşı olan Djokovic, Avustralya Açık’ta yer almak için tıbbi istisna belgesi almıştı. Avustralya sınırında bu belge kabul edilmedi.