Aşı olacak mısınız? sorusuna Gül'ün cevabı:

Cumhurbaşkanı Gül, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu'nun (USAK) yeni binasının açılışının ardından verilen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



“RİSK GRUBUNDA MIYIM?”



Cumhurbaşkanı Gül, “domuz gribi” aşısı olup olmayacağını soran gazeteciye, “Risk grubunda mıyım?” karşılığını verdi.

Bir gazetecinin “USAK gibi düşünce kuruluşlarının düşüncelerini devletin dinleyip dinlemeyeceği” yönündeki sorusu üzerine Gül, “Ben arkadaşları dinledim, dinliyorum da. 'Dinlemiyorum' dese bile devlet, yani bizler, idareciler, yöneticiler 'dinlemiyorum' dese bile inanmayın. Dinliyor herkes. Herkesin evindesiniz. Çaresiz olarak her gün akşam, sabah mecburuz. Elde olmayan birşey” dedi.



GÜLER ZERE'NİN DURUMU

Cumhurbaşkanı Gül, terör örgütü üyesi hükümlü Güler Zere'nin durumuyla ilgili olarak, “Şunun altını çizmek istiyorum, 'Cumhurbaşkanı istediğini affeder, istediğini affetmez'... Cumhurbaşkanı'nın resen böyle bir yetkisi yok, benim böyle bir yetkim yok ama benim önüme gelirse ben 'Hayır' da diyebilirim 'Evet' de diyebilirim. Onun şartları var” dedi.



Bir gazetecinin hükümlü Güler Zere'nin dosyasının hızlandırılması için Adalet Bakanlığından talepte bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Gül, medyadaki haberler ve kendisine gelen bazı mektuplar üzerine konunun incelenmesini istediğini belirtti. Gül, şöyle devam etti:

“Kendilerinin de bir müracaatı gerekiyor. Son bir haftadır durumu bilmiyorum. Ama şunun altını çizmek istiyorum, 'Cumhurbaşkanı istediğini affeder, istediğini affetmez'... Cumhurbaşkanı'nın resen böyle bir yetkisi yok, benim böyle bir yetkim yok ama benim önüme gelirse ben 'Hayır' da diyebilirim 'Evet' de diyebilirim. Onun şartları var. Burada herhangi bir doktorun raporu da olmuyor. Türkiye'de birçok suistimaller dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da olabilir. Onun için bir kurum var. Bu kurumun 'Bu gerçekten hapishanede yatmaması gereken bir hasta' demesi gerekiyor. Onunla ilgili bürokratik şeylere takılmamak gerekiyor. Ailesinin de üstüne düşeni yapması gerekiyor. Böyle bir yetkim yok. O kadar çok mektup geliyor ki bu yazılar çıkınca, 'bizi de hapsedin, bizi de hapsedin' diye. Böyle bir şeyimiz yok.”



Bir gazetecinin “Sayın Ahmet Necdet Sezer'den kaynaklanan böyle bir algı var galiba” sözleri üzerine Gül, “Hayır. O da önüne Adli Tıp'tan gelenleri affedebilirdi, etmeyebilirdi. Yoksa Adli Tıp'tan o dönem çok gelmiş. O da yetkisini kullanmış. Burada söylenecek bir şey yok” dedi.

“Silivri'den de geliyor mu af talebi?” sorusuna Gül, “Benim önüme gelmedi birşey” yanıtını verdi.



Bir gazetecinin “Son günlerde bir de belge konusu gündemde” sözü üzerine Cumhurbaşkanı Gül, “Yargı bakıyor, hukuk işliyor” karşılığını verdi.