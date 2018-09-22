Asi Nehri'nde on binlerce balık telef oldu

Ali ARSLAN/ SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Samandağ ilçesinden geçerek Akdeniz\'e dökülen Asi Nehri\'nde telef olan on binlerce balık sahile vurdu.

Samandağ İlçesi Tekkebaşı Mahallesi\'nde yer alan Asi Nehri boğazında on binlerce balık telef olarak sahile vurdu. Tatlı suyun denize döküldüğü alandaki telef olan balıkları görünce büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, denizden gelen balıkların geri dönemediğini tatlı suya karışmaları sonucu telef olduğunu savundu. Çöğürlü Mahalle Muhtarı Mehmet Doğru ise, zehirli atıkların balıkların ölümüne neden olduğunu iddia etti. Doğru, \"Olayı fark edince jandarmaya haber verdik. Fabrika ve buna benzer alanlardan Asi Nehri\'ne karışan atıklar balıkların telef olmasına sebep olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı başlatırken, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise telef olan balıklarla ilgili sudan numune aldı. Kıyıya vuran ve Asi Nehri kenarlarında biriken telef olan balıklar, sahilde kötü koku yayıyor.



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