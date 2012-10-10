Asi Nehri Suriye'den kaçışın adresi oldu

Suriye'de muhaliflerle ordu arasında yaşanan yoğun çatışma sonucu evlerini boşaltan Suriyeliler, Asi Nehri'ni kullanarak Türkiye'ye sığınıyor.

Altınözü ilçesi sınırındaki Suriye'nin İdlip kentine bağlı Azmarin kasabasında muhalifler ile ordunun arasında yaşanan yoğun çatışma sonucu evlerini boşaltmak zorunda kalan Suriyeliler, Asi Nehri'nden tahtalarla yapılmış sallarla karşıya geçerek Türkiye'ye sığınıyor.

Altınözü ilçesine bağlı Hacıpaşa beldesine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Azmarin kasabasında sabah saatlerinde başlayan çatışmalar şiddetini arttırarak sürüyor.

Top mermilerinin ve makineli tüfek seslerinin neredeyse aralıksız duyulduğu kasabada yaşayan Suriyeliler, çatışma bölgesinden kaçmaya çalışıyor.

Evlerini geride bırakıp, yanlarına aldıkları bir çuval eşya ile ülkelerini terk etmeye çalışan Suriyeliler için kaçışın adresi Asi Nehri oluyor.

Nehirde kendi yaptıkları tahtadan basit sallarla karşıya geçen Suriyeliler, Hacıpaşa beldesindeki yakınlarından da yardım alıyor.

Karşıya geçenlerin büyük çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. Erkeklerin bir kısmı, muhaliflere destek vermek için, bir kısmı da evlerine sahip çıkmak için kasabada kalıyor.

Sallarla nehri geçip Türkiye'ye sığınan çocuklar, çok korktuklarını, sürekli patlama sesi duyduklarını, bazı mermilerin evlerinin yakınına düştüğünü anlatıyor.