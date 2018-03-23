Aşı karşıtları toplum sağlığını tehdit ediyor

Türk Klinik Mİkrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, 2011’de 183 olan aşı karşıtı aile sayısının 2017 yılında 23 bine ulaştığını belirtti.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre, Türk Klinik Mİkrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, “Bilimsel düşüncenin geri planda kalmasıyla birlikte aşı karşıtı görüşlere inananların sayısı giderek arttı. Aşı karşıtı aile sayısı 2011’de 183, 2012’de 387, 2013’te 913, 2014’te bin 370, 2015’te bin 91, 2016’da 11 bin 470 iken, 2017 yılında 23 bine ulaştı” dedi.



İnfeksiyon hastalıkların, kişiden kişiye bulaşma özellikleri nedeniyle “toplum sağlığını tehdit eden hastalıklar” olarak tanımlandığını belirten Azap, sözlerini şöyle sürdürdü:



“İnfeksiyon hastalıklar, toplu ölümlere neden olmuştur. Aşılar, pek çok infeksiyon hastalığının önlenmesinde en etkili yöntemdir. Aşılar sadece uygulandıkları kişiyi korumakla kalmaz, aşı yapılmayan veya yapılamayan kişileri de korur. Aşıyla bağışıklık kazanan kişiler infeksiyon bulaştıramaz, böylelikle infeksiyonun toplumda yayılması da engellenir. Aşının etkinliği yüzde 95 kabul edildiğinde, yüzde 94 olan sürü bağışıklığı eşik değerinin sağlanabilmesi için toplumun yüzde 99’unun aşılanması gerekir.”

Sağlık Bakanlığı görevini yapmıyor

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, “Sağlıkta muhafazakarlaşmanın yansımasını yaşıyoruz. Aile çocuğuna aşı yaptırmamayı kişisel bir hak olarak görüyor. Oysa bu toplumu ilgilendiren bir konudur. Bu durumun meşrulaşmasına engel olması gereken, toplum sağlığından sorumlu Sağlık Bakanlığı üzerine düşeni yapmıyor” diye konuştu.