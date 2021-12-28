Aşı karşıtı Brezilya lideri Bolsonaro, 11 yaşındaki kızına da Covid aşısı yaptırmayacağını söyledi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çocuklarda Covid aşısını gerekli göstermek için “yeterli” ölüm olmadığı iddiasını savunarak 11 yaşındaki kızına aşı yaptırmayacağını açıkladı.

Brezilya’nın Koronavirüs danışma kurulunun ülkede pandemi başından bu yana 5-11 yaş arasında 300’den fazla çocuğun yaşamını yitirdiğini söylemesinin ardından Devlet Başkanı Bolsonaro, Covid aşısını gerektirecek kadar çocuk ölümü yaşanmadığı iddiasını savundu.

Brezilya’da çocuklar için Covid-19 aşılama kampanyası geçen ay onaylanmıştı. Bolsonaro, çocukların aşılanması süreciyle ilgili gerekli bilgileri Sağlık Bakanı Marcelo Querioga’nın 5 Ocak’ta açıklayacağını söylemişti.

Öte yandan Sağlık Bakanı geçen hafta, çocuklarda Covid aşısının doktor onayıyla yapılması gerektiğini belirterek, aşınının gerekli olacağı kadar Covid ölümü yaşanmadığını savunmuştu.

Bu açıklamalardan hareketle konuşan Bolsonaro “Umarım yargının müdahalesi olmaz. Kendi kızım aşı olmayacak bunu açık bir şekilde söyleyeyim” dedi.

Bolsonaro, ekim ayında kendisinin de aşı olmayacağını söylemişti.