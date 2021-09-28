Aşı karşıtı Bolsonaro'nun eşi, ABD'de Covid aşısı oldu; Brezilya'da eleştirildi

Aşı olmayacağını söyleyen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun eşi, New York’ta BM Genel Kurulu için gittikleri sırada aşı oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro’nun eşi Michelle Bolsonaro'nun bu hafta New York’ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun oturum arası sırasında Covid-19 aşısı olduğu ortaya çıktı.

Covid geçirdiği için aşı olmayacağını söyleyen Bolsonaro, VEJA gazetesine verdiği demeçte eşinin kararıyla ilgili, “Aşı olmak kişisel bir karardır. Eşim aşıyı ABD’de olmaya karar verdi. Ben ise aşı olmadım” ifadelerini kullandı.

Michelle Bolsonaro’nun Brezilya yerine ABD’de aşı olması ülkedeki doktorlar ve epidemiyologlar tarafından “Brezilya sağlık sistemine karşı güvensizlik oluşturmakla” suçlandı.