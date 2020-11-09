Aşı haberi borsaları uçurdu, altını düşürdü

Pfizer ile Biontech şirketlerinin geliştirdiği aşının Covid karşısında yüzde 90 etkili olduğu yönündeki açıklama dünya borsalarında ralliye neden oldu. Türkiye’nin de içinde yer aldığı MSCI Gelişen Piyasalar Endeksi pazartesi yüzde 1.7, Avrupa borsalarını içeren Stoxx Europe 600 Endeksi yüzde 4.5 yükseldi.

Kriz zamanlarının gözde yatırım aracı altın ise aşı haberinin duyulmasıyla sert düştü. Altının ons fiyatı haftanın ilk günü yüzde 1.9 düşerek 1.915 dolara geriledi.

Borsa İstanbul 9 ayın zirvesinde

Yurtiçinde Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi, 1.230 puanı geçerek 9 ayın zirvesine çıktı. Merkez Bankası’nın fiyat istikrarının gözetileceği ve bütün araçların kullanılacağı yönündeki açıklamasının etkisiyle bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5’i geçti. BİST 100’de tüm zamanların en yüksek seviyesi 1.245,37 puan ile 22 Ocak 2020’de görülmüştü.