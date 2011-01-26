Asi Basri Amca 80’inde yine hapse düştü

T24 - Emekli edebiyat öğretmeni Hasan Basri Aydın, Adalet Bakanlığı'na yazdığı mektuplar nedeniyle 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adalet Bakanı'na hakaretten suçlanan Aydın'ın kızı, "Babam ‘Alzheimer’ hastası. Doktor raporları ile sürekli hastalık ve kocama hali olduğu saptandı. 2010 yılında ise mahkeme kararı ile vesayet altına alındı ve vasisi benim. Zaten hakkında açılan davaları da unuttu. Unuttuğu için takip edemedi ve hakkındaki doktor raporlarını mahkemeye sunmamış. Eğer bu raporlar sunulsa zaten ceza ehliyeti olmadığı anlaşılacaktı" dedi.

Hasan Basri Aydın, 79 yaşında emekli edebiyat öğretmeni. Aydın, 33 yıllık meslek hayatının 21 yılını muhalif çizgisi yüzünden açıkta geçirdi ve tam 7 kez sürüldü. 1968’de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarıyla beraber Filistin’e siyonizm ile savaşmaya gitti. Öğretmenler Sendikası’nın kuruluşunda görev aldı. ‘Tanrıya Mektuplar’ adlı kitap yazdı. Televizyondaki izdivaç programlarına katıldı. Ancak onun hayatını derinden etkileyen olayları ise yetkililere yazdığı mektuplar yarattı.



Hapis yattı

Hasan Basri Aydın’ın yazdığı mektup yüzünden ilk kez başı 1999 yılında derde girdi. Aydın, dönemin Adalet bakanı Hikmet Sami Türk’e hapishanede bulunan iki tutuklu ile ilgili bir mektup yazdı. Hiç tanımadğı iki tutukludan biri karaciğer hastası Murat Dil, diğeri ise kalbine yakın bir yerde kurşun bulunan Sevgi İnce... Ancak Hasan Basri Aydın’ın dilekçesinde kullandığı dil yüzünden başı hukuk ile derde girdi. Cumhurbaşkanına, TBMM’ye ve Adalet Bakanı’na hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında dava açıldı. Aydın dava sonucunda 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.



Sezer affetti

2002 yılında Bayrampaşa Cezaevi’ne giren Aydın’ın başından geçenler medyaya yansıdı. Ailesi dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’e mektup yazarak yardım istedi.



Cumhurbaşkanlığı yaptığı inceleme sonucunda Hasan Basri Aydın’ın affına karar verdi ve cezası kaldırıldı. Aydın yaklaşık 1,5 yıl kadar hapis kaldıktan sonra hürriyetine kavuştu.



Uslanmadan yazmaya devam

Ancak Hasan Basri Aydın, hapisten çıktıktan sonra yetkililere mektup yazmaya devam etti. Bu sefer de dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek ile davalık oldu. Yazdığı 2 ayrı mektup yüzünden Çiçek’e hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ve Sincan 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Aydın suçlu bulundu ve iki davadan hakkında 2 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Aydın’ın davayı kaybetmesiyle birlikte hapis yolu göründü ve cumartesi günü hakkındaki arama kararı yüzünden polis tarafından gözaltına alındı. Pazar günü de cezasını çekeceği Metris Cezaevi’ne gönderildi.



Babam tek başına kendine bakamaz



Hasan Basri Aydın’ın kızı Elanur Aydın, babasının tek başına kendine bakamayacağını söylüyor: “Babam ‘Alzheimer’ hastası. Doktor raporları ile sürekli hastalık ve kocama hali olduğu saptandı. 2010 yılında ise mahkeme kararı ile vesayet altına alındı ve vasisi benim. Zaten hakkında açılan davaları da unuttu. Unuttuğu için takip edemedi ve hakkındaki doktor raporlarını mahkemeye sunmamış. Eğer bu raporlar sunulsa zaten ceza ehliyeti olmadığı anlaşılacaktı. Şimdi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül‘e mektup yazdım. Mektupta babamı affetmesini istedim. Çünkü kendine bakacak durumda değil. Hapishane şartlarında kimse onunla ilgilenemez ve kendi kendine bakamaz. Bu konuda Cumhurbaşkanı’nın duyarlılığına sığınıyoruz.”



