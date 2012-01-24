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Dünya

Ashton, İran'ın müzakere masasına dönmesini istedi KUDÜS (A.A)

24 Ocak 2012 23:21

-Ashton, İran'ın müzakere masasına dönmesini istedi KUDÜS (A.A) - 24.01.2012 - İsrail'i ziyaret eden AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Ashton, Avrupa ülkelerinin İran'ın petrol ihracına dün ilan ettiği ambargonun ertesinde, Tahran'ı nükleer programıyla ilgili müzakerelere yeniden başlamaya çağırdı. Ashton, Kudüs'te, Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile ortak basın toplantısında gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Avrupa Birliği tek bir sesle İran'a açıkça şu mesajı göndermeyi istiyor; biz müzakereleri başlatmak, onları bir yıl önce İstanbul'da masada bırakılan konuları yeniden ele almaya davet etmek, onları ortaya koyduğumuz fikirleri düşünmeye veya kendi düşüncelerini sunmaya çağırmak istiyoruz'' dedi. Hedeflerinin barışçıl olduğunu, bölgedeki siyasi müttefikleriyle çalışmayı sürdüreceklerini belirten Ashton, ''İran hükümetine gittiğim her yerde bu mesajı veriyorum; İranlılar ciddi olduklarını göstermeye hazır olduklarında ben de müzakerelere yeniden başlamaya hazırım'' diye konuştu. Ashton'ın üç günlük ziyareti Filistin'i de kapsıyor.

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