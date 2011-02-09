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Dünya

ASHLEE SIMPSON BOŞANIYOR LOS ANGELES (A.A)

09 Şubat 2011 23:51

-ASHLEE SIMPSON BOŞANIYOR LOS ANGELES (A.A) - 09.02.2011 - Amerikalı şarkıcı Ashlee Simpson, rock yıldızı olan kocası Pete Wentz'e boşanma davası açtı.  Mahkeme belgelerine göre, kendisi gibi şarkıcı ve aynı zamanda aktris olan Jessica Simpson'un kız kardeşi Ashlee Simpson (26),  üç yıldan az bir süredir evli olduğu kocası Wentz'den boşanmak istemesinin nedeni olarak şiddetli geçimsizliği gösterdi.  Ashlee Simpson ve Fall Out Boy grubunun üyesi Pete Wentz, 2008 yılı Mayıs ayında evlenmişti. Çiftin 2 yaşında Bronx Mowgli adında bir oğulları var. 

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