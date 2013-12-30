Asgari ücrette son karar yarına ertelendi

Asgari ücrette yeni yıl artışı, yılın son günü olan 31 Aralık’ta belirlenecek. Bugün gerçekleştirilmesi beklenen toplantının Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle yarına ertlendiği kaydedildi.

Milliyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, 2014 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını yarın yapacak. Asgari ücretin mükerrer resmi gazetede yayımlanarak, yeni yıla yetiştirilmesi bekleniyor.

2014'te geçerli olacak asgari ücretle ilgili Türk-İş, en düşük memur maaşı olan bin 600 TL’yi talep ederken, işvereni temsil eden TİSK yüzde 4.5+5 zam teklifinde bulunmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise, 2014 yılında uygulanacak asgari ücretin Türkiye’nin ekonomik durumunun ve çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurularak tespit edileceğini belirtmişti.

Milyonlarca işçinin gözü yarın Bakanlık'ta gerçekleştirecek olan son toplantıya çevrildi. Öte yandan son toplantının bugün yapılması ve asgari ücret zam oranının belirlenmesi bekleniyordu. Ancak Bakan Faruk Çelik'in Bakanlar Kurulu toplantısına katılacak olması nedeniyle toplantı yarına ertelendi.