Asgari ücretin vergi diliminden çeyiz desteğine, hurda araç teşvikinden ÖTV iadesine; yeni torba yasa Meclis'te

Hükümet, aralarında bireysel emeklilik düzenlemesinin de yer aldığı yürütmeyle 82 maddelik torba düzenlemeyi TBMM'ye sevketti. TBMM’ye sunulan torba tasarıya göre, 16 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak. Türkiye genelinde 6 milyona yakın 16 yaş üstü araç var. Tasarıya göre konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarılıyor.

Maliye Başkanı Naci Ağbal, yazılı açıklama yaparak 82 maddeden oluşan 'Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı' hakkında bilgi verdi. Ağbal’ın yaptığı açıklamaya göre yeni torba tasarıdaki düzenlemeler şunlar: