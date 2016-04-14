Asgari ücretin 1.300 liradan ödenmeye başlandığı Ocak ayında 309 bin kişi işsiz kaldı

Ekonomideki olumsuz gelişmeler ve artan üretim maliyetleri en çok işçi ve işverini vurdu. Türkiye'de sadece ocak ayında 379 bin işçi ve 30 bin işveren işini kaybetti.TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'e göre işsizlikteki artışın en büyük nedeni hukuka olan güvensizlikten kaynaklı yerli ve yabancı yatırımcıların ülkeden kaçmaları.

Özgür Düşünce'de Hasan Bozkurt'un haberine göre, Türkiye'deki sigortalı işçi sayısında büyük bir çöküş yaşandı. İstihdamı gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, SSK ve Bağ-Kurlu sayısı 408 bin kişi azaldı. 2015 Aralık ayında 13 milyon 999 bin 398 SSK mensubu işçi çalışırken 2016 Ocak ayında 13 milyon 620 bin 794'e düştü. Böylece bir ayda 379 bin kişi işsiz kaldı. İşler kötü gittiği için kepenk kapatan esnaf sayısına 30 bin kişi eklendi. Ge- çen yılın aralık ayında 2 milyon 833 bin esnaf Bağ-Kur primi öderken bu yılın ocak ayında 2 milyon 803 bine indi.

Türkiye istihdamının resmi rakamlarına göre, 2013 yılı Aralık ayı sonu ile 2014 Ocak ayısonunda SSK ve Bağ-Kurlu çalışan sayısı 76 bin 107 kişi azaldı. 2014 Aralık ayı ile 2015Ocak ayında ise 187 bin 659 kişi işini kaybetti. Geçen yılın aralık ayı ile 2016 yılı ilk ayında ise sigortalı sayısındaki düşüş tarihi rekor kırdı. 408 bin kişi işsiz ve sigortasız kaldı.

Asgari ücretin etkisi

SGK'nın üç ay geriden açıkladığı ‘aktif çalışan' rakamlarına göre SSK'lı sayısındaki 379 bin kişilik azalmanın asgari ücretin 1.300 TL'ye çıkarılması işverenin üretim maliyetlerinin kurla birlikte artmasının etkisi olduğu belirtildi. Hükümet, işverenlerinsigorta prim yükünü arttırınca patronlar işçi çıkarmak zorunda kaldı. Yüzbinlerce işçinin de kayıtdışı çalışmak zorunda kaldığı ifade edildi. Her bir asgari ücretli için ödenen 635 TL'lik sigorta ve vergi geliri devletin kasasına girmedi. SGK, 379 bin kişi için yatırılan toplam 240 milyon 665 TL'lik prim ve vergi gelirini kaybetti.

Ocakta memur alımı da azaldı

SGK sigortalı istatistiklerinde Emekli Sandığına kayıtlı memur sayısında ise önceki yıllara göre çok düşük artışlar oldu. 2013 sonu ile 2014 başında kamuda çalışan sayısı 15 bin 473 kişi arttı. 2014 yılı sonuna göre 2015 Ocak ayında ise devlete 16 bin 532memur alındı. Bu yıl ise sadece bin 134 kişilik memur artışı olduğu gözlendi. Geçen yılın aralık ayında 3 milyon 32 bin 971 memur çalışırken, bu yılın ocak ayında 3 milyon 34 bin 105'e çıktı.

Büyük iştetmeler kapanıyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel istihdamdaki büyük düşüşün ekonomik daralmadan kaynaklandığını açıkladı. “Türkiye'de kapanan işletme sayısı artık ciddi boyutlara ulaşmaya başladı. İşsizlikteki artış bunların çalıştırdığı insanların işsiz kalmasından kaynaklanıyor. Asgari ücretteki artışın bunda çok büyük etkisi olduğuna ihtimal vermiyorum” dedi.

Hukuk yoksa sermaye kaçar

Zekeriya Temizel, “Dolarda geçen yıl yaşanan yükselme nedeniyle borçlu işletmelerin borç yükü durduk yere yükseldi. Firmalar da bu nedenle daralmaya gidiyor. Ayrıca hukuka saygı duyulmayan, demokrasisine güvenilmeyen ülkelerde yatırımcının kaçtığı, gelmediği dolayısıyla istihdamın tepe taklak gittiği bir gerçektir” uyarısı yaptı.