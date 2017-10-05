Asgari ücrete vergi düzenlemesi geliyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Asgari ücretlinin gelirinin hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere yasal düzenleme önerimiz var" dedi. Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında milletvekillerine bilgi verdi.

Ağbal, 130 maddeyi ihtiva eden maddelerin 9 başlık altında toplandığını söyleyerek; istihdam, yatırım, iletişim konularında düzenlemeleri içerdiğine dikkat çekti. Ağbal, "Kayıtlı ekonomiye geçişi destekleyecek düzenlemeler tasarıda var. İletişimin vergilendirilmesi ve Telekom sektörünün kamuya olan yükümlülüklerinin kapsamlı yeni düzenlemeleri yapmayı planlıyoruz" dedi.

Ağbal, Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle eylül ayından itibaren bir kısım çalışanın gelirinin bin 404 liranın altına ineceğini belirterek, "Asgari ücretlinin geliri bin 404 liranın altına düştüğü için bu düşüşü engellemek ve asgari ücretlinin gelirini hiçbir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlamak üzere yasal düzenleme önerimiz var. Yatırım ortamına özellikle Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelere ilişkin olarak düzenleme önerilerimiz var. Bunlardan başka en önemli konu şehir içinde kalan Küçük Sanayi Siteleri’ni şehir dışına taşınmasıdır. Kamu kurumlarına ait taşınmazların şehir dışına taşınacak sistemi kullanıma sağlamak amacıyla bir düzenleme yer alıyor. Kalkınmada öncelikli illerde kamuya ait yerleri, kooperatiflere, İl Özel İdarelerine, belediyelere bedelsiz olarak devredeceğiz. Diğer illerde ise Emlak Vergisi değerleri üzerinden peşin veya taksitle satılması öngörülmektedir. Burada esas amaç, şehir içinde genişleme potansiyeli olan, işletmecinin işini büyütmek istediği ama şehir içinde kaldığı için büyütemediği yerlerde küçük işletmecinin talebinin en uygun biçimde sağlamak ve onların önünü açmaktır" diye konuştu.